خبيرة بيئية تقدم نصائحا لربات البيوت: ابتعدن عن وضع الطعام في أكياس بلاستيكية

قدمت مريم عبدالعزيز، مسؤول إعلامي بشركة استشارات بيئية، عددا من النصائح لربات البيوت وكيفية تعاملهم مع البلاستيك.

وقالت، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت على شاشة "dmc"، اليوم، إنه لايجب وضع أي طعام في الثلاجة مغلف بأي مادة بلاستيكية، ويمكن استبدالها بأطباق زجاج أو لفها في سيليكون.

وأضافت أن هناك طريقة قديمة وصحية جدا في حفظ الأطعمة والابتعاد عن ضرر الأكياس البلاستيك، "بتجيبي قطعة قماش وشمع عسل من أي منحل وبتحطي الشمع على القماش وتكوي الشمع وهتلاقي إن القماشة بقت زي الكيس".

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وتابعت أن أكياس البلاستيك ضارة للغاية وتتفاعل مع الأطعمة وتسبب الكثير من الأمراض.

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