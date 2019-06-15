قدمت مريم عبدالعزيز، مسؤول إعلامي بشركة استشارات بيئية، عددا من النصائح لربات البيوت وكيفية تعاملهم مع البلاستيك.
وقالت، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت على شاشة "dmc"، اليوم، إنه لايجب وضع أي طعام في الثلاجة مغلف بأي مادة بلاستيكية، ويمكن استبدالها بأطباق زجاج أو لفها في سيليكون.
وأضافت أن هناك طريقة قديمة وصحية جدا في حفظ الأطعمة والابتعاد عن ضرر الأكياس البلاستيك، "بتجيبي قطعة قماش وشمع عسل من أي منحل وبتحطي الشمع على القماش وتكوي الشمع وهتلاقي إن القماشة بقت زي الكيس".
وتابعت أن أكياس البلاستيك ضارة للغاية وتتفاعل مع الأطعمة وتسبب الكثير من الأمراض.
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة بيئية تقدم نصائحا لربات البيوت: ابتعدن عن وضع الطعام في أكياس بلاستيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.