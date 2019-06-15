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يحتفل المدافع الدولي الإسباني، ولاعب ريال مدريد سيرجيو راموس، بحفل زفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو بإحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض اللقطات المصورة، من حفل الزفاف، حيث التقطت الكاميرات رد فعل اللاعب، فور استقبال زوجته.
وقبّل "راموس" عروسه، وسط الحضور، وقبل الدخول للكاتدرائية.
وتألقت "بيلار" بفستان أبيض طويل، مُرصع بالفصوص، دون أكمام وله فتحة صدر واسعة، مع طرحة طويلة من الشيفون.
يذكر أن الحفل، حضره العديد من أبرز اللاعبين في العالم ونجوم الفريق الملكي الإسباني.
وتعمل "بيلار" مذيعة وممثلة بالتلفزيون الإسباني، وتبلغ من العمر 40 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| راموس يستقبل عروسه بـ"قُبلة" في حفل الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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