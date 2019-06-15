بالصور| راموس يستقبل عروسه بـ"قُبلة" في حفل الزفاف

يحتفل المدافع الدولي الإسباني، ولاعب ريال مدريد سيرجيو راموس، بحفل زفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو بإحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض اللقطات المصورة، من حفل الزفاف، حيث التقطت الكاميرات رد فعل اللاعب، فور استقبال زوجته.

وقبّل "راموس" عروسه، وسط الحضور، وقبل الدخول للكاتدرائية.

وتألقت "بيلار" بفستان أبيض طويل، مُرصع بالفصوص، دون أكمام وله فتحة صدر واسعة، مع طرحة طويلة من الشيفون.

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يذكر أن الحفل، حضره العديد من أبرز اللاعبين في العالم ونجوم الفريق الملكي الإسباني.

وتعمل "بيلار" مذيعة وممثلة بالتلفزيون الإسباني، وتبلغ من العمر 40 عامًا.

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