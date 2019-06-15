كفاية أصفر".. ألوان موضة الصيف الأخرى قد لا يعرفها الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تصدر اللون الأصفر "Lemon Verbena" ودرجة الخردلي موضة ربيع وصيف 2019، وبات لافتاً بقوة في التصاميم العصرية الحديثة المعروضة في وجهات المحلات لهذا الموسم، كما تلألأ على منصات عروض الأزياء العالمية، إذ تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Zara و ،Mango وH & M و Ganni، و يرجع ذلك لإمكانية ارتدائه في مختلف المناسبات الصيفية، لأنه يجمع بين الأناقة و الرقي، ويمنح المرأة إطلالة جذابة تشع إشراقًا وبهجة.

لكن على الرغم من ذلك فالعديد من الأشخاص لا ينجذبون لهذا اللون ويرغبوا في السير على خطى الموضة، دون الاعتماد على هذا اللون الشائع"Lemon Verbena"، لذا يقدم لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية أبرز الألوان التي تربعت على عرش الموضة لهذا العام، وفقًا لما أعلنه معهد "بانتون" العالمي المتخصص في صيحات الألوان.

1-الأخضر النعناعي "Mint green"

يندرج ضمن ألوان الباستيل الناعمة، وجاء ضمن ألوان الموضة النسائية في ربيع وصيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة رومانسية تنطق بالرقة والأنوثة، ويمكنك ارتدائه في الفساتين والتنانير والبناطيل والقطع الفوقية، وكذلك الأحذية والحقائب.

2- الفضي

يضفي الفضة على منصات الموضة لمسة ساحرة بها جراءة، فيمكنك ارتدائه خلال الذهاب للعمل، ويفضل تنسيقه مع ألوان هادئة كالأبيض والرمادي والبيج تجنبا للمبالغة.

Advertisements

3-درجات البيج "coffee":

يعتبر اللون البيج من الألوان التي تطغى على الكثير من الأزياء العملية والكاجوال، وحتى الأزياء الخاصة بالمناسبات والسهرات، ويعد من الألوان الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في الإطلالات الرسمية، ويفضل ارتدائه في البناطيل أو للحقائب والأحذية.

4-البيبي بينك " Baby Pink":

من الألوان الناعمة، التي يمكن تنسقها مع العديد من اللوكات، والتي يناسب جميع المناسبات.

5-اللون الأحمرالنبيذي

على الرغم من كون اللون النبيذي وهو نسبةٌ إلى النبيذ، وهو ظل داكن للون الأحمر لون شتوي إلا أنه فجأنا هذا الصيف، وفرض وجوده بقوة على منصات الأزياء العالمية.