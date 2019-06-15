للرجال فقط.. أطعمة صحية تزيد هرمون الذكورة في فترة قصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

يجهل بعض الرجال أن هناك أطعمة صحية لها تأثير فعال وايجابي على التحكم بمستوى هرمون التستوستيرون، الذي يقل بشكل طبيعي مع تقدم العمر بنسبة 1 إلى 2 في المائة سنويًا، وفقًا لموقع "medicalnewstoday".

ويستعرض لكم الخليج 365 في السطور التالية أبرز الأطعمة الصحية التي تزيد هرمون التستوستيرون، وتحسن خصوبة الرجال وفقًا لأحدث الدراسات:

1-الزنجبيل

استخدمت قديمًا أعشاب الزنجبيل للأغراض الطبية والطهي لعدة قرون، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذا الجذر قد يحسن الخصوبة لدى الرجال.

وفقًا لنتائج دراسة في 2012، يزيد تناول مكملات الزنجبيل اليومية لمدة 3 أشهر من مستويات هرمون تستوستيرون بنسبة 17.7% في مجموعة من 75 مشاركًا من الذكور البالغين يعانون من مشكلات الخصوبة.

2- المحار

يعتبر المحار مصدر غني لزيادة هرمون التستوستيرون، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات و الزنك، والزنك مهم لصحة الحيوانات المنوية والوظيفة الإنجابية.

الذكور الذين يعانون من نقص شديد في الزنك قد يصابون بقصور الغدد التناسلية، حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمون التستوستيرون. وقد يعانون أيضًا من العجز الجنسي.

يمكن للرجال أيضًا الحصول على الزنك في:

-لحوم حمراء

-دواجن

-حبوب

-مكسرات

- الحليب نباتي المصدر

يعد الحليب النباتي مصدرًا قويًا لفيتامين د، ويعتبر من العناصر الغذائية الأساسية التي تمنح الجسم العناصر الغذائية، وترفع من مستوى هرمون التستوستيرون، وفقًا لنتائج دراسة أجريت عام 2011.

ويوجد أنواع عديدة من حليب النبات؛ مثل تلك المصنوعة من اللوز وفول الصويا والقنب والكتان، تحتوي على 25 في المئة من متطلبات فيتامين (د) للشخص لكل وجبة.

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وقدمت بعض الشركات العديد من الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين (د):

- الحليب ومنتجات الألبان الأخرى

- عصير البرتقال

- البقوليات

4-الخضراوات الورقية

الخضروات مثل السبانخ، والسويسد، واللفت غنية بالماغنيسيوم، وهو معدن يزيد من مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم.

وبحسب دراسة أجريت عام 2011 فإن تناول مكملات الماغنيسيوم لمدة 4 أسابيع دفع إلى زيادة مستويات هرمون تستوستيرون لدى المشاركين المستقرين، وأولئك الذين كانوا رياضيين.

المصادر الغذائية الجيدة الأخرى للماغنيسيوم هي:

الحبوب والعدس

المكسرات والبذور

الحبوب الكاملة

5- الأسماك الدهنية وزيت السمك

وزارة الزراعة الأمريكية أوصت أن يتناول الناس المأكولات البحرية مرتين أسبوعيًا على الأقل. وقد تكون الأسماك الدهنية مفيدة بشكل خاص لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل أسماك السالمون، والاستاكوزا، والكابوريا.

وتشير نتائج دراسة على الحيوانات أجريت عام 2016 إلى أن زيت السمك يمكن أن يزيد من جودة السائل المنوي ومستويات هرمون تستوستيرون.

6-البصل

يحتوي البصل على العديد من الفوائد الصحية للجسم. وتعد مصادر جيدة للعديد من المواد الغذائية ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد البصل من مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة.

وفي دراسة أجريت عام 2012 على نموذج الفئران، وجد الباحثون، أن المدخول اليومي من عصير البصل الطازج لمدة 4 أسابيع يزيد بشكل كبير من مستويات هرمون التستوستيرون الكلي في الدم.