اختاري إطلالتكِ الرسمية من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 07:42 مساءً - يترتّب على كل سيدة الظهور بـ أزياء رسمية يوميًّا، ان كانت سيدة تعمل أو من حين إلى آخر، إن كانت لديها مناسبة خاصة . لذلك نقدّم لكِ أجمل اطلالات النجمات العربيات والعالميات لتستوحي منها اطلالاتكِ :



1- كارلا حداد في ستايل رسمي

كارلا حداد بستايل رسمي

نسّقي اطلالتكِ الرسمية من وحي المذيعة اللبنانية كارلا حداد، إذ إنها اختارت الظهور بـ اطلالة مونوكروم جمعت فيها بين بنطلون رسمي من اللون الأبيض، وقميص أبيض، وروب مطرّز مفتوح من اللون نفسه، منتعلة حذاء مول من لون النيود.



2- ميغان ماركل في ستايل رسمي

ميغان ماركل

كما فعلت الدوقة ميغان ماركل اختاري فستان ميدي بـ شق الساق من اللون الأسود، مع حذاء بمقدمة مدببة، وحقيبة الكلاتش لاطلالة رسمية راقية .



3- جنيفر لوبيز في ستايل رسمي

جنيفر لوبيز

اعتمدي صيحة البنطلون الرسمي بأرجل واسعة مع قميص مورّد وحذاء بكعب عالٍ، كما فعلت جنيفر لوبيز لمناسبة نهارية بأجواء صيفية .



4- كارلي كلوس في ستايل رسمي

كارلي كلوس

بـ صيحة المونوكروم أطلّت كارلي كلوس بـ البدلة الرسمية من اللون الأزرق، جمعت فيها بين بنطلون بخصر مرتفع، مع بليزر وحزام يضم الخصر، إضافة إلى حذاء بمقدمة مدببة من اللون نفسه .

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5- كيم كارداشيان في ستايل رسمي

كيم كارداشيان

استوحي أزياءً لاطلالتكِ الرسمية من وحي كيم كارداشيان، والتي جمعت فيها بين تنورة من اللون الأسود وقميص نسائي من اللون الأبيض، وبليزر طويل من اللون الأسود أيضًا . يمكنكِ اختيار حذاء بكعب عالٍ مفتوح أو مول مع هذه الاطلالة .



6- نايومي واتس في ستايل رسمي

نايومي واتس

اختاري صيحة البنطلون الكارو كما فعلت نايومي واتس، مع بلوزة من لون موحد وشنطة يد لاطلالة عصرية موفقة .



7- فيكتوريا بيكهام في ستايل رسمي

فيكتوريا بيكهام

تتألق فيكتوريا بيكهام باطلالاتها بستايل يناسب قوامها وأسلوبها في اللبس، لذلك يمكنكِ أن تستوحي منها اطلالتكِ الرسمية بتنسيق تنورة ميدي مكسرة، مع قميص نسائي من اللون الأبيض وحذاء بكعب عالٍ، وشنطة كبيرة الحجم .



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