فساتين سهرة ناعمة من وحي النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 07:42 مساءً - على الرغم من فرحتنا ورغباتنا في المشاركة بالسهرات التي ندعى إليها، خاصة في موسم الصيف الذي تكثر فيه حفلات الزواج والخطوبة، إلا أن اختيار فساتين سهرة ناعمة تبقى المعضلة الأساس دائماً.

الجمبسوت الشورت موضة هذا الصيف



وفي حال كنتِ تبحثين عن إطلالة فاخرة وناعمة في آن تتألقين بها في هذه المناسبات، اخترنا لكِ مجموعة فساتين سهرة من وحي النجمات لتتألقي دائماً في سهراتك، اختاري منها ما يعجبكِ وما يناسب ذوقكِ، لتتألقي بإطلالات راقية أنثوية وجذابة.



الفساتين القصيرة :

سيلينا غوميز



تليق الفساتين القصيرة بمختلف الأوقات والمناسبات. خاصةً وأنها تمنح المرأة عند ارتدائها المزيد من الأناقة والرشاقة والأنوثة، كما أنها تتنوع بين فساتين قصيرة ضيقة، إلى فساتين قصيرة منفوشة، أو فساتين قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف وغيرها من القصات التي شكلت مع الأقمشة المتنوعة والألوان اللافتة تحفاً فنية حقيقية.

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الفساتين الطويلة :

Shanina Shaik



تتمتع الفساتين الطويلة بجاذبية خاصة، فهي تضيف للمرأة فخامة ورومانسية، كما أنها تظهر القوام المميز وتخفي بعض العيوب اذا ما استخدمت بالطريقة المناسبة، إذ أنه لا ينصح بها لقصيرات القامة فهي تظهرهن أقصر من حقيقتهن، وان كنتِ نحيفة و طويلة فلا يفضل ان ترتدي فساتين طويلة أيضاً، فستظهرك أكثر نحافة.

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الفساتين بالبايت أو الكشكش :

Miley Cyrus



من المؤكد أن البايت والكشكش من أهم صيحات عام 2019، وعلى الرغم من أنها تضفي الجرأة على أي إطلالة، إلا أنها برزت كثيراً في عروض أهم دور الأزياء العالمية هذا العام، كما أنها ظهرت على الفسايتن الطويلة والقصيرة وأضفت عليها أناقة ونعومة، جعلت منها الخيار الأمثل لك في سهراتك هذا الصيف.

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الفساتين التي تصلح لحفلات النهار والمساء :

جوليا روبرتس



هناك بعض الفساتين الناعمة التي تصلح لارتدائها خلال النهار وفي المناسبة الليلية الرسمية أيضاً، كالفساتين الطويلة مع الفتحات الطويلة وبألوان صيفية فاقعة، ولكن يبقى أن نغيّر الإكسسوارات والمكياج، إضافة إلى طريقة تصفيف الشعر حتى تتحول الإطلالة بالفستان نفسه من نهارية مشرقة وفرحة إلى ليلة ساحرة ومتألقة.

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