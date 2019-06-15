موديلات جلابيات ملونة ستعجبكِ تابعي الصور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 07:42 مساءً - هذا الموسم كان متنوعًا لأقصى حد في ما يخص موديلات الجلابيات الملونة، لم يكن هناك سيطرة لموضة ما على الأخرى، فقد وجدنا التصميمات المنسدلة، ولمسات الكشكش، والألوان المتداخلة وغيرها.

بهذا فإنّ البحث بين تصميمات الجلابيات الملونة يضع الصبيّة في حيرة، لاختيار الأنسب لها ولمناسابتها، وإنتِ الخليج 365 يمكنكِ التألق كل يوم باطلالة مميزة وعصرية بالجلابيات، وهو ما اخترناه لكِ في "الخليج 365.نت"، من أحدث الموديلات العصرية من أشهر الماركات، تابعي التفاصيل.

فساتين محجبات تخفي عيوب القوام من وحي مروة حسن



الجلابيات بالستايل البوهيمي

Aywa London



هذا الستايل الجريء من الجلابيات مازال محافظًا على قيمته إلى الآن، قد يتغير التصميم لكنّ الفكرة مازالت أساسية، كهذا التصميم من أيوا لندن Aywa London، للجلابية المتدرجة بالأقمشة المختلفة، مع ألوان متداخلة، يفضل أن تنسقي معها حذاء الميول البسيط جدًّا، لا سيّما من الخوص، وحقيبة Basket Bag صيفية تمنحكِ "لوك" شبابيًّا بلمسة جنونية.

آخر صيحات موضة صيف 2019 من الفاشينيستا



الجلابيات الانسيابية بألوان داكنة مع لمسة من البيج

Cut Abaya



إذا كنتِ تميلين إلى ارتداء الجلابيات الملونة، لكنكِ لا تملكين الجرأة باعتمادها، فلِمَ لا تختارين عباية سوداء مثلًا، مع لمسات من الألوان البيج الفاتحة، كهذا الموديل من cut Abaya كات عبايه، نسقيها مع حجاب أبيض أو نود، مناسبة للعمل، أو مشوار عادي في المساء.

Advertisements

إطلالات كاجوال نهارية من المدونة سينا سيفير

الجلابيات الحيادية بألوان النود

Abaya Buth

إذا كنتِ تبحثين عن اطلالة تشبه الفاشينيستات، فهذا الموديل من عبايه بوث Abaya Buth، سوف يكون وافيًا بالغرض، ليمنحكِ اطلالة ملكية فخمة، مع هذه الدرجة بألوان الروز الفاتح جدًّا، نسقيها مع حجاب باللون الأبيض، أو أكملي اللوك المحايد بلون العباية نفسه.

تنانير طويلة محتشمة للمحجبات من انستقرام



جلابيات استقبال فاتحة

Bakarah Abayas



اعتماد موديلات الجلابيات غير المفتوحة من الأمام، من الممكن أن تختاريها كعباية استقبال، لحفلاتكِ البسيطة بالمنزل، أو بالمناسبات، عادة ما تكون هذه الجلابيات بخامات مريحة لسهولة حركتكِ بالمنزل، كهذه العباية من Bakarah Abayas بكارا عباياس، نسقيها مع حجاب باللون الأبيض، وسليبر أو شبشب مفتوح، لا سيّما من علامة هيرميس Hermes الشهيرة.

للمحجبة أنسب إطلالات الشاطىء بعطلتك الصيفية