كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 07:42 مساءً -

من المعروف أن شنطة اليد هي الرفيق المثالي لكل امرأة مهما اختلف عمرها أو ذوقها أو أسلوبها في اللبس. وقد لاحظنا مؤخراً عودة شنط اليد الذهبية إلى ساحة الموضة العالمية ناثرةً سحرها الأخّاذ وبريقها اللامتناهي لتضفي على إطلالة المرأة الرقي سواء نسّقتها مع فستان السهرة في الليل أو مع ملابس عملية أنيقة في أوقات النهار.

شاهدنا أجمل تصاميم الشنط الذهبية لهذا الموسم على منصات أهم دور الأزياء والأكسسوارات العالمية فحبست أنفاسنا ولفتت أنظارنا فارضةً علينا البحث لانتقاء أروعها وتنسيقه مع ملابسنا.

من هنا، جمعنا لك في «الخليج 365» نخبة من أجمل تصاميم الحقائب الشنط الذهبية لتختاري من بينها الأنسب والأقرب إلى أسلوب إطلالتك سواء أردتها لأوقات النهار أو لتضفي القخامة على سهراتك الليلة.

شنط ذهبية فاخرة موضة الموسم

لن تجدي أفضل من اللّون الذهبي لتظهري بإطلالة أنيقة وجذّابة، ويمكن اختيار حقيبة سهرة ذهبية مع فساتين سهرة سوداء أو فساتين سهرة بيضاء، أو حتى فساتين سهرة ورديّة اللون، بالإضافة إلى العديد من الألوان الأخرى التي تتناسب معها. كما ويمكن تنسيق الحذاء ليكون بنفس لون الفستان أو الحقيبة.

ومن أكثر تصاميم الشنط الذهبية التي لفتتنا:

شنطة ذهبية من شانيل Chanel

شنطة يد ذهبية من شانيل Chanel

تعدّ شنطة دار شانيل Chanel الذهبية على رأس القائمة نظراً لكلاسيكيتها. فهي مصممة من الجلد الطبيعي باللون الذهبي المعدني وذات تفاصيل ذهبية أيضاً.

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شنطة ذهبية من توم فورد Tom Ford

شنطة يد ذهبية من توم فورد Tom Ford

اخترنا من علامة توم فورد Tom Ford شنطة Natalia المصممة من الجلد الذهبي اللماع، مما يضفي عليها فخامة مثالية. هذه الشنطة الذهبية ستبدو رائعة خلال مناسباتك الليلية وسهراتك بالأخص وأنه قد تم تصميمها لتحوي فقط الأساسيات مثل الهاتف وأحمر الشفاه وحاملة بطاقتك المصرفية.

شنطة ذهبية من أليكساندر وانغ Alexander Wang

شنطة يد ذهبية من توم فورد Tom Ford

إذا كنت بالفعل من عاشقات شنطة Roxy الموقعة من أليكساندر وانغ Alexander Wang، فمن المؤكّد أنك ستحبين هذه النسخة الجديدة البراقة - إنها التصميم المثالي لموسم مليء بالمناسبات. تم تصميم هذه الشنطة الذهبية من الجلد على شكل دلو صغير Bucket bag، وهي مزركشة بدوائر براقة ذهبية وفضية تعكس الضوء ببراعة أثناء تحركها.

يمكنك اعتماد هذه الحقيبة أثناء حضورك لحفل غداء راق في النهار أو لمناسبة ليلية أنيقة.

شنطة ذهبية من باكو رابان Paco Rabanne

حقيبة ذهبية من باكو رابان Paco Rabanne

انتقينا لك أيضاً ضمن مجموعة الشنط الذهبية الرائجة لهذا الموسم شنطة باكو رابان Paco Rabanne الذهبية، المصممة من الجلد الطبيعي المميّز.

يمكنك ارتداؤها خلال النهار مع الجينز لإطلالة شبه كاجوال، كما ويمكن تنسيقها مع أزياء ليلية لإطلالة فخمة.