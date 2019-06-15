- 1/3
- 2/3
- 3/3
قالت روان أكرم، الفتاة التي انتشرت صورتها في مرحلة الطفولة على مواقع التواصل الاجتماعي، " لم يعد الأمر مضحكا بعد الآن! توقفوا".
وأضافت، خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "توقفوا عن تذكيري بتلك الصور، والمشاركات والتعليقات، فأنا لا أبحث عن أي اهتمام أو شهرة".
لم تكتف روان بتلك الرسالة، بل وضعت حماية على حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، حتى تقتصر مشاهدات تغريداتها على متابعيها فقط، دون استقبال مشاركات أخرى.
وكانت "روان"، قد حققت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة لها خلال مرحلة الطفولة، وحققت الصورة انتشارًا واسعًا بسبب ملامحها الرقيقة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة بشكل كبير، بل ووضعوا صورهم الشخصية للمقارنة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر "روان" تعلق على انتشار صورها في مرحلة الطفولة: "مبدورش على شهرة.. توقفوا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.