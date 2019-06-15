بالصور| "ادها وادود" ورشة عمل لتعليم الفتيات برعاية "القومي للمرأة"

تستمر لليوم السادس على التوالي فعاليات ورشة العمل التي تنظمها مركز تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع فرع المجلس بأسوان، تحت عنوان "ادها وادود". "القومي للمرأة" يشارك في أعمال الدورة 12 لمناقشة حقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة Advertisements وتعمل الورشة على تعليم خرز النول، لإحياء التراث النوبي، والتي تستهدف عشرين متدربة، لرفع مهاراتهن وكفائتهن لضمان نجاح تسويق المنتج، في المعارض التي يشارك فيها المجلس. وتولت تدريب الفتيات الدكتوره هيبي عزيز يوسف سركيس، مدرس الأشغال الفنية بكلية التربية الفنية جامعة المنيا. ​

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