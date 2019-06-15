شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها بعِدة صور برفقة أولادها، عبر حسابها الشخصي على موقع تيادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة في إحدى الحدائق، وهي تلتقط صورة "سيلفي" برفقة أطفالها، مُعلقة:"من أجمل الأوقات وسط زحمة الحياة نفرح و نفرحهم و نديهم من وقتنا وحبنا لأننا الأهم والاحلي في حياتهم، ربنا يحفظهم وكل ولادنا".
وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور، فعلقت الفنانة، دُنيا عبد العزيز: "حبيبتي ماشاء الله عليكم قمرات ربنا يحميهم ويخليكي ليهم وحشتيني"، في حين أضافت إحدى المُتابعات: "عينك ليه حزينة".
يذكر إن الفنانة شاركت خلال المارثون الدرامي، بشهر رمضان الماضي، بمسلسل "زلزال" بصحبة الفنان محمد رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة في جلسة تصوير مع أولادها.. ومتابعوها: "عينك حزينة ليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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