قصاقيص الورق تنقذ سيدة من سلخانة زوجها في الكويت

حاولت زوجة الاستغاثة بجيرانها أكثر من مرة دون فائدة، ففكرت في طريقة مبتكرة تتخلص بها من السجن الذي تعيش فيه مع زوجها فكانت قصاصات الورق هي الحل.

قطع ورق صغيرة مكتوب عليها الاستغاثة من الزوج، ومع العنوان، ألقتها الزوجة بينما كان يمر بالصدفة وافد سعودي بالكويت، فقرر على الفور إبلاغ قسم الشرطة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الراي الكويتية".

استجابت الشرطة لنداء الاستغاثة وتوجهت على الفور للبيت المذكور في العنوان، ولكن الزوج أشار عليهم بأن زوجته نائمة ولا توجد ثمة مشكلات بينهما.

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هم رجال الشرطة بالرحيل قبل أن تصدر علامة من الزوجة تشير إلى وقوعها في مأزق ما، فألقت القبض على الزوج، والذي تبين أنه مسجل خطر وسجن مرة من قبل وله صحيفة سوابق.

الزوجة اعترفت بأن زوجها هددها بالقتل إذا أوشت به، ما جعلها تصمت في البداية إلا أنها لم تحتمل، وقالت إنه عرضها لأشد أنواع التعذيب وكان يحسبها في منزل الزوجية، ومنعها من الخروج، وضربها واستولى على أموالها، وورّطها بقروض مالية.

أحالت القوات الأمنية السيدة إلى المستشفى، وأحضرت تقارير طبية بالإصابات التي لحقت بها.

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