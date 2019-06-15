كريستينا كوتش.. هل ستكون أول امرأة تسير على سطح القمر؟

بعد مرور أكثر من خمسين عاماً على انتهاء برنامج أبولو "Apollo"، تخطط وكالة ناسا " NASA" للعودة إلى القمر بحلول عام 2024، لاختبار المركبة الفضائية للجيل القادم قبل مهمة طاقمها النهائية إلى المريخ.
وقالت وكالة " فرانسس برس" إن اسم البرنامج الجيد هو "أرتميس" ومقتبس من اسم الشقيقة التوأم لـ"أبولو" في الأساطير اليونانية، بينما قالت "ناسا" إن المهمة ستشهد أول امرأة تسير على سطح القمر.
ولكن ترى من ستكون؟ لا أحد يعرف على وجه التحديد، بينما تشير الاحتمالات إلى أنه سيتم اختيار المرشحة من ضمن قائمة رواد الفضاء الحاليين في ناسا والتي تضم 12 رائدة فضاء، حيث أن أعمار الرواد تتراوح بين 40- 53 عاماً، وهم طيارون عسكريون سابقون وأطباء وعلماء جرى اختيارهم من بين آلاف المتقدمين منذ أواخر التسعينيات.
وقالت "فرانسس برس" وفقاً لما ذكره العديد من رواد الفضاء والخبراء، إنه اقترب الموعد النهائي للرحلة، ما يعني أنه ربما لن تكون رائدة جديدة.
وقال مسؤول كبير في وكالة ناسا يدعي، كين باوروكس، إنه: "من الأفضل إرسال أشخاص قاموا برحلة واحدة على الأقل".
ومن بين الـ12 رائدة الموجودين حاليا في محطة الفضاء، كريستينا كوتش، مهندسة ومتسلقة جبال وسوف تكسر قريبا الرقم القياسي لأطول فترة تتواجد فيها امرأة في الفضاء، حيث بلغت 11 شهراً.
وفي مارس الماضي، كانت أول رحلة لسير جميع الرائدات، لكن عدم وجود بدلة فضاء مناسبة جعل الرائدة "آن ماكلين" تتخلى عن مكانها لزميلها الذكر "نيك لاهاي".
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