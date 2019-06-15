كيم كارداشيان تحتضن صيحة "صنادل الثونغ"

تُعدّ الجرأة عنوان خزانة ملابس النجمة كيم كارداشيان، فهي غنيّة بالفساتين الشفافة، ونادرًا ما تلتزم بقواعد الموضة، ويتضحُ ذلك أكثر في اختيارها الأخير في مجال الأحذية.

وخرجت كارداشيان في جولةٍ في لوس أنجلوس، في اليوم نفسه الذي نشرت فيه أول صورةٍ قريبة لابنها سالم ويست، مرتديةً صيحةَ الأحذيةِ الأكثر إثارة للجدل هذا الموسم، وهي "صنادل الثونغ" التي ظهرت على مدرجات أزياء ديون لي وتيبي في الموسم الماضي، وكذلك في كل مكان خلال أسبوع الموضة في كوبنهاغن، بفضل نخبةٍ من نجوم ستايل الشارع ومؤثرات الموضة.

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ونسقت كيم صنادلها الشفافة مع تنورة طويلة من جلد الثعبان، بفتحةٍ عالية حتى الفخذ، وبودي سوت ميتاليكية ضيقة.

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وليست كيم عضوة عائلة كارداشيان - جينر، الوحيدة التي اعتمدت هذا الاتجاه، ففي الوقت نفسه تقريبًا، رُصدت شقيقتها عارضة الأزياء، كيندال جينر، في لوس أنجلوس وهي ترتدي "كروب توب" مطبّعة بالحمالات من وحي تسعينات القرن الماضي، مع بنطال جينز أزرق، وزوج من صنادل الثونغ السوداء بالكعب المنخفض، من توقيع سيمون ميلر.

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