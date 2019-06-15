فساتين "مُتلألِئة" من وحي بريق النجوم للمناسبات الصيفية

انهمر بريق النجوم ليزيّن بلمعانه إطلالات مجموعة Naeem Khan لرحلات2020. والمعروف عن خان أنه مصمّم ذو أصول هنديّة مستقرّ في الولايات المتحدة الأميركية، وقد وقّع إطلالات العديد من مشاهير العالم أمثال: السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما، والملكة الأردنيّة نور، ودوقة كامبريدج كايت ميدلتون.

تضمّنت أحدث مجموعات خان 20 إطلالة جاءت وفيّة لروحيّة الدار التي تُطعّم أزياءها دائماً بلمسات شرقيّة، إن في القصّات المستوحى العديد منها من طراز العباية أو عبر التطريز الغنيّ الذي يزيّن التصاميم.

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كلاسيكيّة جاءت ألوان هذه المجموعة المستوحاة من تدرّجات الأحجار الكريمة: أحمر ياقوتي، أخضر زمردي، أزرق داكن، بنفسجي غنيّ...وقد تزيّن الأسود ببريق الفضّة حيناً وإشراق الذهب حيناً آخر، كما تلوّنت بعض الإطلالات بالبرتقالي المنعش الذي ترافق مع تطريزات ذهبيّة. وتمّ تقديم الإطلالات المونوكروميّة بأسلوب عصري ومترف على السواء.

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الباييت والدانتيل هما الخامتان اللتان ركّز خان على استعمالهما في تصاميمه. وقد اعتمد في تنفيذ الباييت القصّات البسيطة والقريبة من الجسم. وحرص على تزيين الدانتيل بلمسات من البريق أضافت عليه لمسات مترفة. وهو استعان بالشراريب والريش والأكسسوارات التي تزيّنت بحبات اللؤلؤ ليكمّل أناقة إطلالاته.

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