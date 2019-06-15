معلومات وفوائد قد لا تعرفوها لثمرة "الشوشو": اسمها الصحيح شايوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

أثارت ثمرة (شايوت) المعروفة اختصارا بـ"شوشو" وتشبه الكمثرى، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر العديد من رواد الفيسبوك من اسمها.

وثمرة Chayote، يتم استيرادها من الهند، وأثبت بعض الدراسات العلمية القيمة الغذائية الكبيرة لها، إذ أثبتت دراسة بجامعة شمال فلوريدا أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات.. وفي السطور التالية نتعرف على فوائدها بحسب موقع womenshealth.

- تعد ثمرة منخفضة السعرات الحرارية، وتحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، كما أنها غنية بالمعادن والبروتين والكربوهيدرات.

- تحتوي على الخواص التي تجعلها مناسبة لتغذية الإنسان والمحافظة على نظامه الغذائي من الخلل، كما أنها سريعة النمو، ويمكن حصادها بعد 30 يوم من الزراعة، وتنمو بالتربة الرطبة.

Advertisements

- تساعد "شايوت" على فقدان الوزن، حيث لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، فقط 16 سعرة حرارية لكل 100 جرام، ولا تحتوي على الدهون المشبعة، ولا الكولسترول.

- تحتوي على الألياف الغذائية، والتي تمنع تكون الكولسترول الضار، وتقضي عليه، لذلك هي مناسبة لمن يتبعون أنظمة غذائية لخسارة الوزن، كما أن تناولها فعال لمن يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم.

- تعتبر مصدرا للحصول على مضادات الأكسدة، بسبب احتوائها على فيتامين سي، واحد من أهم مضادات الأكسدة، التي تحارب تلف الخلايا، لمنع دخول الجذور الحرة إلى الجسم، فتناول 100 جرام منها يعطي للإنسان 13% من حصة الفيتامين اليومي، وأيضاَ يمده بالطاقة.

- تحارب الشيخوخة المبكرة وتحتوي على نسبة من فلافونويد flavonoid، والتي تحارب المواد الضارة مثل أنواع الأوكسجين التفاعلية (ROS)، وهي مادة مشتقة من الأوكسجين، ولكنها تفاعلية، تسبب الجذور الحرة، المسببة للشيخوخة المبكرة.