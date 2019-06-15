بالصور - في خطوات بسيطة.. هكذا تختار البدلة المناسبة لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يعاني بعض الرجال من صعوبة في اختيار البدلة المناسبة، ويشعرون بالحيرة عند شراء الموديل واللون المناسب. في السطور التالية يستعرض لكم "مصراوى"، نصائح لاختيار تصميم وألوان البدل المناسبة حسب الوقت والمكان والمناسبة.

-يعتبر اختيار المقاس المناسب للبدلة من أهم أسرار الإطلالة الجذابة، فبعض الرجال عند شراء البدل يفضلون التصاميم الفضفاضة للشعور بالراحة وسهولة الحركة، ولكن ذلك يجعلهم أكبر سنًا وأكثر وزنًا.

- احرص على اعتماد البدل ذات الأكتاف المرفوعة المناسبة لشكل الكتف، ويفضل أن يكون طول الأكمام عند رسغ اليد مع ظهور جزء بسيط من القميص السفلي.

- يعتمد اختيار تصميم ولون البدلة على نوع المناسبة، فإذ كنت تريد حضور حفل زفاف في المساء عليك اعتماد البدل الكلاسيكية ذات الألوان الغامقة مثل الكحلي، والأسود، أما إذا كانت المناسبة في الصباح، فاختار الألوان الفاتحة، أو البليزر مع بنطلون بلون مختلف.

وإذا كان الأمر متعلقًا بمقابلة عمل فالألوان المناسبة هي الأزرق، والرمادي الغامق، واحرص على ارتداء التصاميم التي لا تحتوي على نقوشات.

أنواع البدل:

-موديل الزرار الواحد:

هذا النوع يصلح فقط للخروجات المسائية، ولا يفضل ارتدائه في العمل، كما يناسب هذا الموديل الرجال ذوي الجسم الرفيع، مع الحرصأثناء الوقوف على إغلاق الزرار.

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- البدلة الكلاسيكية ذات الزرارين:

يناسب هذا الموديل معظم الرجال، وظهر في عروض الأزياء العالمية، ويمكنك ارتداؤه في النهار باعتماد الألوان الهادئة، أو في المساء باختيار الألوان الداكنة.

- التوكسيدو:

تعتبر من أشيك أنواع البدل التي يعتمدها النجوم، والتي تناسب جميع المناسبات، فإذا كنت تفضل اعتمدها ننصحك بارتداء البابيون بدلًا من ربطة العنق.

-البدل مزدوجة الصدر:

مناسبة لحفلات الزفاف والحفلات المسائية الرسمية، يمكنك ارتدائها مع قميص كلاسيكي والاستغناء عن ربطة العنق، وهي مناسبة للرجال ذو الجسم الرفيع.

-بدل الكاروهات:

انتشرت في أسابيع الموضة العالمية وخاصة في باريس، وهذا الموديل مناسب للعمل والمناسبات الاجتماعية، ويمكنك اعتمادها مع القمصان أو التيشيرتات القطنية.