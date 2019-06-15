إذا كنتِ "حامل".. هذه قائمة بمحتويات حقيبة الولادة: عليكِ تحضيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبدالهادي:

تحرص كثير من الأمهات قبل إجراء عملية الولادة بالمستشفيات أو العيادات الخاصة على تحضير حقيبة الولادة، التي تحتوي على بعض المقتنيات الصغيرة والضرورية، سواء تخصها أو طفلها.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الخليج 365 مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها عند تحضيرها، وفقًا للدكتور تامر عيسى، استشاري النساء والتوليد:

أولًا - مقتنيات الأم:

- فوط صغيرة: وهي من المقتنيات الضرورية التي تحتاجها الحامل لعدم إصابتها بعدوى نتيجة استخدام "فوطة غير شخصية".

- ملابس قطنية: يفضل ارتداء الملابس القطنية الرقيقة، للشعور بالراحة وسهولة الحركة، كما أنها تحافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

- فوط صحية: تتعرض المرأة لحالة من النزيف في حالة الولادة القيصري، وكذلك في حالة الولادة الطبيعي، لذلك لابد من الاحتفاظ بالفوط الصحية خلال رحلة الوضع إلى المستشفى للتخلص من هذه المشكلة.

- مستحضرات التجميل: قد تحتاج بعض مستحضرات التجميل لإخفاء علامات التعب والإرهاق المصاحبة لعملية الوضع، خاصة إذا كانت ستظل في المستشفى لعدة أيام.

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- مستحضرات العناية بالجسم: يفضل وضع الشامبو والصابون، الخاص بالأطفال في حقيبة الولادة، ولكن يشترط أن تكون آمنة على الجلد.

ثانيًا- احتياجات الطفل:

- ملابس المولود الجديد، ويجب أن تكون قطنية لراحة الطفل ولكونها أيضا آمنة على الجلد والبشرة.

- بطانية المولود، لا بد من اقتنائها قبل الذهاب إلى المستشفى، وذلك لوضعها حول الجنين بمجرد ولادته لتحافظ عليه وعلى درجة حرارة الجسم.

- الحفاضات الخاصة بالرضيع.

- مرهم الحماية من فطريات الحفاضات.

- صابون استحمام ملائم للرضيع.

- دواء لتعقيم سرة الرضيع، هام جدا حتى لا تكون أرضا خصبة للفطريات.