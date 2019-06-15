فيديو| الشرنوبي والطباخ.. زيجات الوسط الفني لا تعترف بفارق العمر: الحب ثم الحب

أعلنت منذ عدة ساعات المنتجة سارة الطباخ نبأ خطبتها رسميا من الفنان محمد الشرنوبي، بصورا وفيديوهات نشرتها على "السوشيال ميديا"، المنصة الأوسع انتشارا مؤخرا.

ولعل أكثر ما لفت الانتباه هو عمر سارة التي تكبر الشرنوبي بـ11 عاما كاملة، وكانت تجمعهما علاقة منذ 3 سنوات فهي منتجة أعماله الفنية، ومنذ التقيا معا، وبدأت قصة الحب، بحسب ما روت.

الشرنوبي ليس أول فنان يقرر الزواج أو الارتباط من فتاة تكبره بعدة أعوام، فالوسط الفني به كثير من الزيجات التي رفعت شعار "العمر مجرد رقم"، وبغض النظر عن فشل الزيجة فيما بعد أو نجاحها، يظل القرار يؤخذ رغم فارق السن.

لعل حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب هما الثنائي الأبرز، فشيرين أكبر من حسام بـ 10 سنوات كاملة، ارتبطا منذ ما يقرب من عاملين، ولا يكف الثنائي عن الحديث عن مواقف الدعم بينهما، خاصة خلال أزمات شيرين الأخيرة، ويتحدث زوجها عنها دوما بكل الحب في البرامج التليفزيونية وهي كذلك، وكانا مثار حديث السوشيال ميديا بسبب فارق العمر لكنهما لم يضعا ذلك في الحسبان.

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أكثر ما شغل متابعي أخبار الوسط الفني بعد نبأ زواج سمية الخشاب وأحمد سعد، وبعد ما أثير من جدل حول علاقة سعد وريم البارودي، كان الحديث عن فارق السن الكبير بينهما، والذي يصل إلى 15 عاما، حيث تكبره سمية بهذا الفارق، ولم تستمر الزيجة طويلان فقد انفصلا سريعا بعد مشكلات عدة بينهما، وتبادل الثنائي الاتهمامات على الهواء مباشرة في البرامج التليفزيونية.

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لم تلتفت أنغام للحديث الذي دار حول عمرها الذي يزيد 11 عاما على عمر زوجها الموزع أحمد إبراهيم، ورغم أن الجدل الذي أثير بعد زواجهما لم يكن فقط لكبر السن، بل أيضا بسبب زواج إبراهيم قبل أنغام وتوجيه اتهامات لها بأنها خطفته من أسرته، وهذه الاتهامات جاءت من أعز أصدقاء أنغام، "أصالة" على سبيل المثال.

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مي كساب كذلك تكبر زوجها مطرب المهرجانات أوكا بـ11 عاما، وأثارت هذه الزيجة كثير من الجدل وسببه الوحيد هو فارق السن بينهما، وتعرضت مي كساب للتنمر بسبب شكلها الذي يبدو عليه أكبر من زوجها ولكن الزيجة أثمرت عن طفلة جميلة.

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