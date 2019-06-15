تتمتع بالنشاط والتقدم خلال هذا الأسبوع

مهنياً: أسبوع غني وحافل بالتقدّم والنجاح تؤكد معظم الكواكب خطواتك وجهودك التي ستأخذك الى مواقع عالية من المهارة والشهرة. مع وجود القمر من القوس والشمس من الجوزاء يومي السبت والاحد في بيت المال تشتري تستثمر تبيع قرض اقساط مصاريف على الكماليات لن تقف العراقيل في دربك على الاطلاق شرط التحلي بالمنطق والتحليل الموضوعي للأمور وان تعيد قراءة حساباتك جيدا تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى الجدي بين الاثنين والاربعاء يساعدك ويعطيك الحماسة والنشاط ويجعلك تعبر عن رايك بطلاقة وتنفتح على افاق جديدة وتكون صريحا وواضحا وتلفت الانظار بموضوعيتك سوف تناقش بعض العقود والقضايا المالية بذكاء وتفوق وتكون امام مكاسب وارباح وحيوية مضاعفة فترة جيدة جدا تسمح لك بتحقيق انتصار .لكن سوف تدخل يومي الخميس والجمعة في مرحلة مراجعة الذات صحتك اولادك اعطال منزلية ظروف استشفائية قضائية وغيرها او اية كلمة في غير مكانها قد تتحول الى نزاع او ازعاج حاول ان لا تصطدم بمن حولك خفف الافكار السلبية في هذه الايام الحافلة بالمستجدات المتلاحقة والمهمات الصعبة قد لا تسير الامور بالسرعة التي تحب بل ان خطواتك ستقابلها بعض الظروف الطارئة والتي تحول دون بلوغك الاهداف.

عاطفياً: يحمل اليك هذا الاسبوع مفاجأة سارة ولقاءات حارة وتتاح لك فرص للاحتفال بجديد او لمشاركة الاصدقاء الافراح والمناسبات الخاصة بحيث تلائمك تأثيرات كوكب الحب من برج الجوزاء فهي تعِد بانسجام ورومانسية كاملة. الأجواء حميمة وسليمة وهي تهيىء الدرب للمصالحة وللتأكيد على الروابط العازب سيكون على موعد مع الحب وقد يعيش سعادة كبيرة او يحقق امنية قديمة ومهمة.

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