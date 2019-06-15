تتمتع بالراحة والمتعة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا ومناسب بسبب وجود الشمس والزهرة في الجوزاء الصديق ما يعني نوعية الطاقة ممتازة نشيطة مريحة ومربحة سرعة بديهتك تساعدك على تخطي الامتحانات الصعبة او حتى مميزة فتطل على اسبوع من افضل الاسابيع بحيث يتناغم معك القمر من برج القوس يومي السبت والاحد الذي يشكل مربعا مع الشمس من الجوزاء ويعلن عن ظروف استثنائية تطرأ في حياتك وقد تقلب الظروف المقاييس وتحمل اليك الاحداث السعيدة واللقاءات المشوقة والاحتمالات الايجابية قد تذهب بسفر فجائي او تقوم بتنقلات كثيرة وتطل على فرص مهمة لكن قد يتراجع الحظ بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الجدي ويولد بعض الافكار الغريبة ويجعلك مشتت التفكير قليلا محتارا بين بعض الاتجاهات وقد تعيش هواجس وتشكيك وارباكات وتفضل الابتعاد والارتياح من الاشخاص الفضوليين نصيحة خفف حساسيتك كن هادئء ولا تجرح الاخرين بكلامك القاسي تتحسن الاجواء في عطلة الاسبوع ويحالفك الحظ من جديد مع انتقال القمر الى برج الدلو الصديق الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من برج الجوزاء فتكون نوعية الوقت اكثر من رائعة ايجابية سفر عودة من سفر احتفالات مصالحات تسويات حلحلة للمسائل العالقة زواج ارتباط تقدم كأن السماء تتصالح معك وتحمل اليك الحظوظ لاحداث تغييرات في محيطك وعملك وعلاقاتك.

عاطفياً: يشرق ويلمع كوكب الحب من الجوزاء وتشتد الحماسة وتكثر اللقاءات الرومنسية ما يجعلك سعيدا بالاجواء العاطفية والتاثيرات الجميلة التي يرسلها لك كوكب الزهرة كوكبك الاساسي وتعيش حبا وانفعالات واشواق وفرحة وتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس تأسر القلوب بحضورك وحديثك وانفتاحك للعازب قد تشهد مصالحة مهمة وتتخذ قرارا حكيما وتحسم امرك لجهة العلاقة استقرار خطوبة او زواج.

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