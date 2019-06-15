تتمتع بالنشاط والحيوية خلال هذا الأسبوع

مهنيا:ً تفرح بانطلاقة هذا الاسبوع النشيطة والفعالة قبل ان تنتقل الشمس الى مواجهة برجك من السرطان لكن مع وجود القمر في القوس الناري الصديق يومي السبت والاحد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء سيكون بانتظارك حظوظ دسمة وفرصا سهلة تساعدك كي تتخطى الامور الصعبة تساندك التاثيرات الفلكية وتتآمر على خصمك في مختلف الظروف لمصلحتك، فكن جاهزًا لاقتناص الفرص، ولطي صفحة الماضي فتشعر بالانفراج لكن الربح لن يكون على طبق من فضة مطلوب منك الانضباط اكثر .يتابع الحظ الى جانبك فتشعر بثقة كبيرة بنفسك وهذا الأمر سيدفعك إلى مواجهة الوقائع بشجاعة وجرأة نادرتين تحت تاثير القمر من برج الجدي بين الاثنين والاربعاء الذي يحمل اليك الوعود الكثيرة والارباح الغير منتظرة التي توفر لك الاستقرار المادي والتحرر المعنوي ما يجعلك تسيطر على الاوضاع كما يشير الى حدث مهم او تطورات او لقاء قد يغير المصير فتبادر الى مشروع خلاق وتباشر بمفاوضات واعدة وتحتفل بمناسبة او نجاح او تحصل على منصب مهم. يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج الدلو ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الجوزاء اي في مواجهة مع برجك ما يجعلك تشعر بحساسية مفرطة او تعيش اوهام لا علاقة لها بالحقيقة المطلوب منك الانتباه وان تخفف من التشنّج والغيرة وحاول أن تجد الحلول بهدوء، الحذر والاحتياط واجبان، وخصوصاً أنّ التاثيرات الفلكية المقبلة قد تكون قاسية وغير محسوبة النتائج وتحمل مفاجآت غير سارّة.

عاطفياً: يولد لك كوكب الزهرة من الجوزاء الصديق الانسجام والتعاطف مع الشريك والعائلة والاحبة فتخوض تجربة رومنسية جديدة وتسعى الى الجودة والنوعية اكثر من الكمية كما يولد لك كوكب الحب مناخا من التشويق والغرام ويحملك الى اجواء دافئة وحالمة حيث تعيش لحظات لا تنسى وتطل على فترة حافلة بالمستجدات واللقاءات الحارة والاوقات السعيدة والمفاجآت العاطفية التي تحمل لك السعادة للعازب تقدم لك التاثيرات العاطفية فرصة للقاء بعض الوجوه الجديدة او تعرف مفاجأة تعيد الى نفسك السلام.

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