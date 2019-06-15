تتمتع بالنشاط والحيوية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: وجود الشمس في اعلى نقطة في الدائرة الفلكية تحمل معها انشغالات ومسؤوليات بالاضافة الى وجود القمر في القوس يومي السبت والاحد اي في البيت الرابع بيت الامور الشخصية الاهل والعائلة يسبب لك نوع من القرارات الخاطئة وبعض المزاجية فتكثر الهواجس وتظهر المشاحنات من حيث لا تدري انها ايام متقلّبة نوعاً ما وربما تهدّد استقرارك المعنوي بالتراجع، لذلك أدعوك الى عدم الانجراف وراء الهواجس وعدم الاستسلام للمخاوف. لكن بالرغم من المعاكسات سيكون بانتظارك تفوق مكاسب وارباح بين الاثنين والاربعاء مع وجود القمر في برج الجدي فتدخل فترة جميلة ومثمرة ودعم متواصل على مختلف المستويات وتختفي هواجسك سواءً أكانت دراسية او عاطفية او مهنية تكون النجم في محيطك وتستقطب الجميع وتلفت الأنظار والعروض والتحالفات. وستفرح لانفراج مالي يكون نتيجة جهودك أو حظوظ من القدر تعود المسؤوليات من جديد لتسيطر على اجواءك المهنية في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الدلو الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الجوزاء ما يعني اعمال متراكمة ركض في كل الاتجاهات اوضاع غير سهلة تعب متطلبات العمل العائلة والبيت لذلك يجب ان تأخذ استراحة في هذه الايام الصعبة نظم وقتك واعمالك كي لا تتراكم عليك المسؤوليات.

عاطفياً: تفتقر الى الاتزان في حياتك العاطفية وتعيش بعض الارباكات على اثر اخبار غامضة بسبب معاكسة كوكب الزهرة من الجوزاء تشتد عليك الأثقال لتصبح الضغوط قوية وتضعك في مواقف محرجة لذلك تجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية وتهوّر.للعازب قد تشتكي من خصومات او ركودا او جفاء المطلوب منك التصرف الواعي وعدم حرق المراحل بانتظار ان تتوضح الامور.

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