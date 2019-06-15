بعد محاولة طالبة الانتحار بسبب "الاستاتيكا".. نصائح نفسية لتجاوز أزمة الامتحانات

حاولت طالبة اليوم، بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بالغردقة، الانتحار بالقفز من الطابق الثاني، عقب الانتهاء من امتحان الاستاتيكا لفشلها في حل أسئلته، وجرى نقلها إلى مستشفى الغردقة العام، بعد إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم آثر السقوط.

وفي محاولة تفادي انتحار الطلاب، أوضح محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن قرار الانتحار لا يصدر مرة واحدة، وإنما يمر بعدة مراحل، منها "الاكتئاب والانعزال" حتى يتحول الأمر إلى ميول انتحارية نتيجة كثرة الضغوط، مشيرا إلى أهمية وجود احتواء نفسي من الأهل للطلاب.

وأكد أثناء حديثه لـ "هُن"، أن الفجوة تحدث بين الأبناء نتيجة عدم استيعاب الأهل المرحلة العمرية للطالب، بالإضافة إلى صعوبة استيعاب أخطائهم، والاتهام المتكرر بالفشل، وعدم القدرة على المذاكرة، وذلك يؤثر بشكل كبير على أصحاب الشخصيات الضعيفة.

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طالبات عن امتحان الاستاتيكا: "في مستوى الطالب الصاروخ"

ونصح الأهالي بأن يدفعوا أبنائهم إلى حب المذاكرة، بالتحفيز والمتابعة المستمرة، وفهم جوانب القصور لديهم في بعض المواد، وضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء، وأخيرا تغطية جوانب الضعف التي تؤثر على التحصيل الدراسي.

ويجب على الطلاب كما ذكر إذ شعروًا بأي مشاعر غريبة أثناء الامتحان طلب المساعدة من الآخرين داخل اللجنة، وضرورة إدراك أن الفشل وعدم تجاوز امتحان الثانوية العامة لا يمثل نهاية المطاف، مؤكدًا ضرورة زيادة ثقة الطالب في نفسه وهذا يتحقق عن طريق الأسرة.

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