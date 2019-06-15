حسناوات المغرب تستعد لتشجيع منتخبهن في ستاد السلام.. ومتابعون: بلاااااش

كعادتهن في دعم منتخبهن الوطني، تحرص مشجعات المغرب على حضور مبارايات منتخب "الأسود الأطلس" التي يلعبها ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحسناوات منتخب الأسود الأطلس، وهن مرتديات تيشرت المنتخب الوطني ووجوههن مزينة بعلم المغرب، مرفقة بتعليق "نحن قادمات إليكي يا مصر، ستاد السلام حيتزلزل بالمشجعات المغربيات، استنونا في الموعد يا أسود الأطلس".

تعليقات فتيات المغرب حظيت بسخرية بعض رواد التواصل الاجتماعي، نظرًا لإقامة مبارايات المنتخب المغربي في استاد السلام، حيث جاءت بعض التعليقات: "أي حد يسأل عليا أنا في استاد السلام" "مش أسود أطلس بس اللي مستنية أسود مصر كمان" "إحنا مستنيكم من دلوقتي لغاية الموعد أصلا" "بلاش بصوت محمد هنيدي" "يارب يرجعوا من موقف العاشر بالسلامة".

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وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة ما بين 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويستعد استاد السلام لاستقبال مواجهات المجموعة الرابعة بالبطولة، التي تضم منتخبات المغرب، وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وناميبيا.

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