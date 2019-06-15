"قوة الملاحظة" تقود أم لإنقاذ حياة ابنها من عدوى قاتلة

ملاحظة سيدة بريطانية الأحمرار على زند ابنها ذو الـ8 أعوام، كان السبب وراء إصرارها على إجرائها فحص طبي له، لتكتشف بعد ذلك بأن هذه الخطوة كانت سبب في إنقاذ حياته.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ألكساندرا ريدي، اكتشفت بأن طفلها مصاب بعدى التسمم (الإنتان البكتيري) وهو المرض الذي يقتل كل عام ما يقارب الـ15 ألف طفل سنويًا، وبعد إجرائه الفحص الطبي تعافي تمامًا من العدوى.
ويرجع ذلك حينما أصيب طفلها أثناء زيارته لحديقة الحيوان مع أصدقائه بالمدرسة، فانتقلت إليه هذه العدوى التي أدت إلى إحمرار زنده فذهبت به والدته لإجرائها الفحص الطبي، الذي كشف إصابته بالعدوى فتناول المضادات الحيوية.
ونشرت الأم الأربعينية صورة جروح طفلها وتحدثت عن إصابته بالعدوى، وخظى المنشور على المشاركة من 35 ألف مستخدم.
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