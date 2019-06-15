طالبات عن امتحان الاستاتيكا: "في مستوى الطالب الصاروخ"

قلق وتوتر يتكرر مع كل امتحان يخوضه طلاب الثانوية العامة، واليوم أدى طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الاستاتيكا، وسط شكاوى من صعوبة مستوى الامتحان.

"الامتحان في مستوى الطالب الصاروخ يعرف المعلومة بمجرد أنه يشوفه السؤال"، بهذه الكلمات بدأت راوية طارق، طالبة شعبة علمي رياضة، حديثها لـ "هُن"، مضيفة أن الامتحان في مستوى الطالب فوق المتوسط، ويحتاج إلى وقت طويل للتفكير.

ولم تختلف وجهة نظر أمينة أحمد، طالبة، مؤكده إنها لم تتخيل الامتحان بهذه الصعوبة: "امتحان الإنجليزي كان صعب وبعد كده الاستاتيكا، كده كتير علينا أوي"، مؤكدة أن الوقت قليل على تلك إجابة الأسئلة.

كان ضيق الوقت سببًا في عدم قدرة نهال محمد، على استكمال الامتحان، قائلة: "فيها ايه لما يزودوا فروع الرياضيات كل فرع نصف ساعة يبقى ساعتين ونص، الامتحان طويل جدا ومحتاج وقت للتفكير والإجابة".

حزن الطلاب من صعوبة الامتحان، اليوم، انتقل أضعافه إلى الأمهات اللاتي شعرن بالقلق الشديد على مستقبل أبنائهن، وتقول لبنى سيد، ولية أمر: "ايه الغرض من تعجيز الطلاب بالشكل ده دي سنة مصيرية بيتبنى عليها مستقبل الطلاب حرام كده بجد".

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"بنستنى بالساعات أمام اللجان، بنتمنى نشوف فرحتهم بعد خروجهم أي دمعة منهم بتموتنا"، مشاعر أمومة تغلبت على ليلى طارق، ولية أمر، حاولت التعبير عنها بعد علمها بصعوبة الامتحان، مؤكدة أن ابنتها اجتهدت: "بنتي عملت أكتر من اللي عليها وبإذن الله ربنا هيكرمها".

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