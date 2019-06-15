تحتاج إلى الرصانة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع غريب بحاجة الى الدقة والرصانة اسبوع يجعلك تدخل في مرحلة التحضيرات والتمهيد للمرحلة المقبلة مع انتقال الشمس الى برجك في الاسبوع المقبل وبداية فصل الصيف مؤشرات كثيرة في هذا الاسبوع تدل على ظهور اهتمامات كثيرة ومسؤوليات متعددة صعبة ومعقّدة ومخيبة للامال يكون المناخ الفلكي ثقيلا يسبب لك الارهاق ويجعل الامور تتعرقل تحت تاثير القمر من القوس يومي السبت والاحد الذي يشكل مربعا مع الشمس من برج الجوزاء المواجه لبرجك ويشير الى عرقلة مهنية ما يجعلك تعيش هواجس مالية وشكوك في بعض الشركاء في العمل وكأنك مجبر او مضطر ان تعمل طوال الوقت نظم ملفاتك و كن معتدلا في تصرفاتك ولا تدخل في مبارزة او منافسة حاول ان تنجز اعمالك الصعبة قبل وصول القمر الى الجدي بين الاثنين والاربعاء لانها فترة معاكسة ضاغطة تحمل معها التحديات والمعاكسات والتعب والتعقيدات فتغرق في الواجبات والمتطلبات المهنية والمالية ما يجعلك تشعر بالإحباط وباليأس والغضب لكن الفلك ينصحك التحلّي بالصبر وتحمّل الضغوط وعدم الانجراف وراء الإنفعالات والحساسيات او الافكار السوداء حاول ان تعد للعشرة فالاجواء غير سهلة حذرة انتبه من الاعداء ومن الضروري ان تعرف كيف توجه طاقاتك .تتحسن الامور مع وصول القمر الى برج الدلو يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الجوزاء ويتبدل المشهد الفلكي وتتوضح الصورة وتختفي الغيوم والامور الثقيلة والاخطاء وتتحلحل الاوضاع في عطلة الاسبوع ويظهر مكانها مجالا للتفاهم لذلك حاول ان تدخل البهجة على حياتك ايام مناسبة للراحة والطمانينة.

عاطفيّاً: ان وجود الزهرة في مواجهة برجك من الجوزاء يجعلك مضطرا الى تسوية الاوضاع العاطفية وتقديم بعض التنازلات للشريك حتى ولو عاندك او اعترض على افكارك وبرنامجك ان معاكسة كوكب الحب تسبب لك تشنجا وغضبا وبرودة ولو عابرة بينكما للعازب لا تناسبك التاثيرات الفلكية بل تجعل العواطف تتراجع وتثير الغيرة والرغبات والهواجس وقد تعيد حساباتك وتأسف لظلم او عدائية او عدم تفهم من قبل الحبيب.

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