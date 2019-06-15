تنتظرك أمور مهمة ومثيرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع داعم من القمر والشمس التي تعطيك الضؤ الاخضر للتصرف اسبوع يعنيك شخصيا بشكر كبير مع وجود المربع الفلكي والمثلث الفلكي اسبوع يساعدك كي تعوض عن تاخير قد عانيت منه في الايام السابقة لكن تشير الظروف الفلكية في بداية الاسبوع الى ازدياد المسؤوليات المتطلّبة وتزامنها لا سيما بين السبت والاحد تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر في القوس والشمس من برجك ما يعني انها ايام غير مناسبة والاقل نفعا والاقل مكافأة لا تعطيك حقك تسبب لك الخلافات والتسرع فتشعر بالقلق لكنّ الأمر ليس مستحيلاً! تتبدل الظروف بين الاثنين والاربعاء تحت تاثير المثلث الفلكي الترابي مع انتقال القمر الى الجدي الذي يشير الى نجاحات كثيرة خاصة اذا كنت تنتمي الى عالم الاعلام والسياسة والفن والادب والفكر لن يردعك أحد عن عزمك ولن يقف خصم في دربك بحيث تتحمل الصعاب حتى تجتازها بنجاح أنت قوي الإرادة وايجابي الذهنية، منفتح ومستعد للنقاش في سبيل تذليل كل العقبات يتابع الحظ طريقه وسوف تحمل لك التاثيرات الايجابية للقمر من برج الدلو الصديق الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من برجك ما يعني عطلة اسبوع جيدة جدا تحمل لك الحظ النجاح التشويق والقوة الاضافية فتمارس نجومية وجاذبية كبيرة تلتقط الفرص من كل مكان وتستعيد ثقتك المطلقة بالنفس وقد تحقق كل احلامك من الضروري ان تستفيد مما يهديك الحظ من تغيير جذري يسهل امامك الطريق ويجعلك تضمن النتائج الرابحة.

عاطفياً: تستعيد السلام والوئام مع وجود الزهرة في برجك الذي يعطيك غبطة وسعادة ويعزز شعبيتك فتسوي اوضاعا عالقة مع الشريك فتشعر بالانسجام وتبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية والتغيرات التي تدعم خطواتك وتجعل من قراراتك العاطفية مدخلا للسعادة للعازب يعدك كوكب الحب باسفار ورحلات ويحمل اليك الاشواق والحماسة والحيوية والرغبة في الانفتاح على الجديد.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements