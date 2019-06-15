تنتظرك أمور مثيرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً:تتوضح الرؤية ويتحسن المزاج تطوي صفحة وتنتقل الى صفحة جديدة لذلك حضر نفسك للايام الجيدة المقبلة تحت تأثير المربع الفلكي بين القمر في القوس والشمس والكواكب مجتمعة من الجوزاء يومي السبت والاحد اي بيت المعاملات والامتحانات التقارير والواجبات والمسؤوليات ما يجعلك تشعر بالانشراح فتخوض مجالات جديدة او تستلم عرضا جديدا فانت من الابراج القوية جدا جدا تنعم بفترة مميزة من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف ما يجعلك تتمتع بحضور مميز وتدخل مرحلة من التحرر والانطلاق نحو خيارات جديدة ان كل الطوالع الفلكية تعمل لمصلحتك وتقدم لك الاعمال المميزة قد يتغير قدرك وتفرح للمستجدات مع انتقال القمر الى برج الجدي الصديق بين الاثنين والاربعاء ثلاثة ايام تفتح امامك طريق جديدة مسار جديد فرص للتنويع تكتشف مواهبك فترة تؤمن لك المكاسب والشهرة فتسير الامور بشكل طبيعي وجيد كما تحصل على الدعم المطلوب وتبدو متفائلا بالنتائج الباهرة والاجواء المميزة بالاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف كما يبارك الفلك كل اعمالك وخطواتك لكن من المحتمل ان تشعر بمزاجية مع انتقال القمر الى برج الدلو المواجه لبرجك اي من اعلى نقطة بالدائرة الفلكية ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من برج الجوزاء لذلك كن حذر جدا من نزاع مع المؤسسة التي تعمل لديها اومع بعض الجماعات التي تنتمي اليها ما يعني ان عطلة الاسبوع غائمة قليلا وتحمل بعض الخضات والخلافات لكنها غير مستحيلة او ضدك فقط تطلب منك نوع من لفتة خاصة خدمة مساعدة تجاه احد المسؤولين او احد افراد العائلة.

عاطفياً: وجود كوكب الزهرة في الجوزاء يعطيك القوة ويلعب دورا بارزا في سير عواطفك وخياراتك ويجعلك تعيش افراحا وملذات ولقاءات شخصية واجتماعية مميزة وغنية جدا تتعرف الى وجوه جديدة وتتلقى الهدايا كما العروض العاطفية التي تنعش القلب تمارس سحرا منقطع النظير للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا او عرضا للزواج.

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