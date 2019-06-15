تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا تتغيير فيه نوعية الوقت لمصلحتك انفتاح حوار لقاءات اسبوع بدايته نارية بخمسة نجوم مميز بايجابياته واحداثه ووعوده خاصة يومي السبت والاحد تحت تأثير القمر من برج القوس الصديق الذي يشكل مربعا مع الشمس من برج الجوزاء الصديق ايضا ترتفع المعنويات وتشعر بالانتعاش وتعبر عن نفسك بطريقة سلسة وتتاح امامك فرص استثنائية للتعبير عن الذات تنطلق واثقا مندفعا منفتحا على الاوساط المهمة والبراقة فترة استثنائية لانهاء الاعمال الصعبة تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى الجدي اي البيت العاشر بيت المواجهة والمسؤوليات بين الاثنين والاربعاء ما قد يشير الى بعض البلبة في حياتك المهنية خيبات امل خمول شعور بالاحباط انتبه فترة ضعيفة لذلك لا تتهرب من الواجبات ولا تتاخر على مواعيدك نظم الاولويات واعيد قراءة الحسابات وحاول مراجعة الذات او الانزواء او الابتعاد عن بعض الاجواء المزعجة ولا تلتزم بتعهد اذا لم تكن متأكدا من قدرتك على تنفيذه. ان الابتسامة الكلمة اللطيفة هما سر نجاحك تتحسن الاوضاع وتستعيد الثقة بالنفس اكثر في عطلة الاسبوع تحت تاثير المثلث الفلكي الهوائي بين القمر من الدلو والشمس من الجوزاء ايام نشيطة تساعدك وتجعلك تتحلى بجرأة المبادرة والاقدام على عمل استثنائي يساهم في تطوير اعمالك ايام جيدة للتواصل للزيارات للعائلة حاول ان تسعى من كل قلبك للوصول الى نتيجة جيدة مكافآت هدايا انتصار فما عليك الا ان تنطلق من جديد في مسيرتك المهنية.

عاطفيّاً: لا تزال الاجواء العاطفية جيدة جدا لا بل ممتازة تحمل لك الاستقرار تحت تاثير الزهرة من برج الجوزاء الصديق تشتد الانفعالات والمشاعر والاشواق ويتحدث كوكب الحب عن علاقة عاطفية عائلية صاخبة وقوية تخص احد الاولاد او عن تغيير يحصل في حياتك الخاصة بطريقة مفاجئة.للعازب, قد تعرف فرصا عاطفية في مجال عملك او اثناء ملاحقتك مهمة في اطار العمل والمهنة.

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