على الطريقة اليابانية..استغني عن البلاشر وأحمر الشفاه بطرق طبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تفضل بعض النساء وضع البلاشر يوميًا للحصول على بشرة نضرة وإخفاء علامات التعب والإرهاق، ولكنه قد يسبب أضرارا بالغة للبشرة على المدى البعيد.

ظهرت في اليابان طريقة جديدة طبيعية وآمنة تسمي "Tint"، وهي مكونة من مواد طبيعية مثل الرمان والبنجر، وتعتبر بديلًا طبيعيًا للبلاشر.

أوضحت خبيرة التجميل، أميرة محمد، طرق تحضير "التنت"، وفوائده العديدة للبشرة.

• طريقة عمل "Tint" لتوريد الخدود والشفاه بشكل طبيعي:

التنت بالبنجر والتوت الأحمر:

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قومي بعصر البنجر وثمرة توت أحمر وضعي زبدة الشيا أو زيت جوز الهند، ثم ضعي جميع المكونات في حمام بخار لمدة لا تزيد عن 7 دقائق، وقومي بحفظ الخليط في علبة كريم أو روج قديمة وضعيها في الثلاجة، واستخدميها بشكل يومي.

التنت بذور الرومان:

قومي بعصر بذور الرمان، ثم أضيفي اليه معلقتين من زيت جوز الهند، ثم قومي بوضع الخليط في وعاء أو علبة كريم قديمة.

التنت لتوريد وتعطير الجسم:

ضعى كميات متساوية من زيت جوز الهند، وزيت اللافندر، وزيت ماء الورد، مع معلقة صغيرة من عصير بذور الرومان أو البنجر، وأضيفي إليهم نصف معلقة من عسل النحل، ثم قومي بعمل حمام بخار ثم اتركيه على النار من 6 الي 9 دقائق، وضعى المكونات في علبة.

وأضافت أميرة محمد أن "التنت" لا يستخدم فقط كمورد للخدود والشفاه، ولكنه مرطب طبيعي للبشرة، لاحتوائه على مواد مرطبة وزيوت طبيعية، كما أنه يثبت على البشرة لفترة طويلة على عكس مستحضرات التجميل التي تختفي ويتغير لونها بعض بضع ساعات، هذا بخلاف أن هذه المواد تحتوي على مواد كيميائية.