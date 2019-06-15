متحف مؤقت للاحتفال بـ"الفاكهة" في لوس أنجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
تشهد مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تجربة من نوع غريب، حيث يقام فيها حالياً متحف مؤقت للفاكهة.
هذا المتحف ليس متحفاً بمعنى الكلمة، بل هو مجموعة من المنصات التفاعلية التي تتخذ من الفاكهة موضوعاً.
من خلال ثماني منصات تفاعلية تتيح للجمهور لمسها والتقاط الصور يحتفي المتحف بـ"عالم الفاكهة"، من بين هذه المنصات أراجيح على شكل شرائح بطيخ وقطع ضخمة دائرية تمثل شرائح موز ضخمة مرقطة- وفق ما نشره موقع "يورو نيوز".
تتنوع النشاطات المتاحة لزوار المتحف ما بين اللعب وتذوق الفاكهة، حيث يمكن للزوار تذوق أنواع استوائية وغريبة وطازجة، إلا أن النشاط الأساسي على ما يبدو هو التقاط الصور لانستغرام، وهو ما قال صاحب الفكرة والمؤسس أندرو زو إنه من أهداف المتحف الرئيسية : "إنها تجربة مصممة لنقلها على انستغرام وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، تجربة التقاط صور لطيفة ... أحب أن أرى كل الناس في مثل عمري يأتون للمتحف ويلتقطون صوراً رائعة لأنفسهم".
بحسب زو فإن هناك تعاوناً وشراكة بين مشروعه ومؤسسات محلية غير ربحية لتخصيص جزء من ريع التذاكر للتبرع بفاكهة وطعام للمحتاجين، كما يأمل بنقل تجربة المتحف الذي سيظل مفتوحاً حتى الشهر المقبل، إلى مدن أمريكية أخرى.
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