7 عطور لصيف 2019 من أحدث الإصدارات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 01:42 مساءً - مع بداية العام الجاري قدّمت لنا أرقى العلامات التجارية مجموعة غنيّة من العطور التي تناسب فصل الصيف وأجوائه الحارة، والتي تتميّز بتركيباتها الغنيّة والمنعشة.

في ما يأتي مجموعة عطور لصيف 2019 لا تغيّبيها عن خياراتك.



1- L'Eau d'Issey Pure Shade of Flower Issey Miyake

أطلقت علامة Issey Miyake هذا العطر مع بداية العام 2019 وهو عطر زهري - فواكه يتألف من مقدمة من عطر الليمون والكشمش الأسود والورد، ويفوح من قلبه عطر براعم توت العليق وزهر الخبازي والفريزيا. أما قاعدة العطر فتتكوّن من خشب الصندل والمسك الأبيض.

Issey Miyake



2- CK One Summer 2019 Calvin Klein

من أحدث العطور التي أصدرتها علامة Calvin Klein، عطر أروماتك - مائي للرجال والنساء معاً، يتألف من مقدمة غنية برائحة الماء وقلب يفوح منه عطر الشاي. أما قاعدة العطر فمن خلاصة أخشاب مجفّفة.

CK One



3- Tom Ford Costa Azzurra Acqua

عطر Tom Ford الجديد هو عطر خشبي - أروماتك للرجال والنساء معاً. يتألف من مقدمة من عطر الليمون وتوت العرعر وعشب الميرتل، أما قلبه فغنيّ برائحة أشجار السرو واشواك الصنوبر. فيما تتكوّن قاعدة العطر من العنبر والعدان.

Tom Ford



4- Coach Floral Blush

هو عطر زهري - خشبي - مسك من Coach، أصدرته العلامة مع بداية هذا العام، ويتألف من مقدمة غنية بخلاصة التوت وقلب تفوح منه رائحة الفاوانيا. أما قاعدة العطر فتغتني برائحة الأخشاب الدافئة.

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Coach



5- Jimmy Choo Floral

هو عطر جيمي تشو الجديد، زهري – فواكه، يتألف من مقدّمة بعطر اليوسفي والبرغاموت والنكتارين. أما قلبه فتفوح منه رائحة الماغنوليا والبلسة الحلوة وبراعم المشمش، في حين تتكون قاعدته من المسك والأمبروكسان والأخشاب.

Jimmy Choo



6- Davidoff Cool Water Searose Summer Edition

هو عطر زهري - خشبي – مسك، يتألف من مقدمة غنية بعطر اليوسفي والكمثري وتفوح من قلبه روائح الورد المنعشة، أما قاعدته فتتكون من أخشاب الأرز والمسك.

Davidoff



7- Estee Lauder Bronze Goddess Eau de Parfum

عطر Estee Lauder الجديد هو عطر شرقي - زهري يتألف من مقدمة غنيّة برائحة جوز الهند، قلب يفوح منه عطر زهرة تياري. أما قاعدة العطر فتتكون من خشب الصندل والعنبر والفانيليا.