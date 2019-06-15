ماسك للوجه هو الأفضل من خلاصة العسل الطبيعي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 01:42 مساءً - تتعرّض البشرة إلى الكثير من العوامل الخارجية التي تؤدي إلى تلفها وفقدانها مظهرها النضر. ومن أبرز هذه العوامل، أشعة الشمس والتلوّث والحالة النفسية التي يمرّ بها الإنسان من قلق وتوتّر وعدم انتظام في ساعات النوم وسوء في التغذية... وغيرها. وقد بات التوجّه إلى العلاجات الطبيعية والخلطات المنزلية أكبر خصوصا أن المكوّنات التي تدخل في هذا النوع من العلاجات أثبتت فعاليتها وقدرتها على معالجة مشاكل البشرة وتغذيتها. ولعلّ العسل أبرز هذه المكوّنات وأكثرها فائدة للبشرة.



يدخل العسل ضمن قائمة العناصر المضادة للأكسدة، وهو غنيّ بالفيتامينات والمعادن كالفيتامين C والحديد والكالسيوم، وقد دخل في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة والمستحضرات التجميلية بفضل فوائده للبشرة. يعمل العسل على تطهير البشرة وتنظيفها وإزالة الخلايا الميّتة وتنشيط خلاياها وبالتالي فهو يكافح أعراض الشيخوخة على اختلافها. كما يساعد في منح البشرة مظهراً مشرقاً وملمساً حريرياً ناعماً.

وفي ما يأتي بعض الماسكات التي يدخل العسل كمكوّن أساسي في تركيبتها.

1- ماسك العسل والكركم

يساعد الكركم في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة عنها. في وعاء نظيف، ضعي ربع ملعقة من الكركم وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من الحليب وملعقة من العسل الطبيعية. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تصبح مزيجاً واحداً. وزّعي المزيج على وجهك حتى يغطّيه بالكامل واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل أن تسغلي وجهك بالماء الفاتر دون استخدام الصابون.

الكركم لتفتيح البشرة

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2- ماسك العسل وماء الورد

في وعاء نظيف، ضعي 3 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي واضيفي إليها مقدار نصف فنجان من ماء الورد. اخلطي المكوّنين جيداً للحصول على معجون لزج. وزّعي المعجون على وجهك واتركيه منقوعاً لمدة 15 دقيقة قبل أن تغسليه جيداً بالماء البارد فقط دون استخدام الصابون.

ماء الورد لانتعاش البشرة

3- ماسك العسل ولبن الزبادي

يساعد اللبن تماماً كالكركم في تفتيح البشرة بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك. في وعاء نظيف، ضعي نصف ملعقة من العسل الطبيعي وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي واخلطيهما جيداً للحصول على مزيج واحد متجانس. ضعي المزيج على وجهك واتركي لمدة ربع ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر دون استخدام الصابون.