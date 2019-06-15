ماسكات زيت السمسم لشعر صحي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 01:42 مساءً - بات التوجّه إلى استخدام الزيوت الطبيعية في العلاجات التجميلية أمراً ملحاً بالنسبة إلى كثيرات من السيدات خاصة بعدما أثبتت هذه الزيوت فعاليتها وقدرتها على تحقيق نتائج مذهلة في عالم الجمال.

ولعلّ زيت السمسم من أكثر أنواع الزيوت التي تتصدّر لائحة الزيوت الطبيعية الأكثر استخداماً في علاج الشعر لما له من فوائد جمّة وبفضل مكوّناته المغذية التي تمنح شعرك ملمساً حريرياً نعماً ومظهراً لامعاً.



فوائد زيت السمسم

يساعد زيت السمسم في نموّ الشعر بشكل أسرع بفضل قدرته على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس. كما أنه يعمل على تغذية جذور الشعر وبالتالي ينمو بشكل صحيّ. ومن فوائد زيت السمسم أيضاً قدرته على حماية الشعر من أشعة الشمس المضرّة بفضل احتوائه على مكوّنات تعمل كالواقي الذي يحمي فروة الرأس من العوامل الخارجية القاسية.

وقد دخل زيت السمسم في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة ومنها الشامبوهات حيث يعمل على ترطيب الشعر وتطهيره من الأوساخ والجراثيم، كما أنه علاج فعّال في التخلّص من مشكلة قشرة الرأس.

زيت السمسم لصحة الشعر

ماسكات طبيعية من زيت السمسم

1- ماسك زيت السمسم وزيت جوز الهند

يحتوي جوز الهند على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تغذي الشعر وتعمل كمضاد للأكسدة يحميه من العوامل الخارجية.

في الخلاط الكهربائي ضعي كوباً من زيت السمسم وأضيفي إليه كوباً من زيت جوز الهند. دعي الخلاط يعمل إلى أن تحصلي على زيت واحد متجانس. وزّعي الزيت على شعرك وأشبعيه جيداً، افركي فروة رأسك بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية، واتركي الشعر منقوعاً بالزيت لمدة ساعة كاملة. اغسلي شعرك بالشامبو ذات التركيبة الناعمة لتنظيفه جيداً من الزيت.

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زيت جوز الهند لتغذية الشعر



2- ماسك زيت السمسم والزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مكوّنات تمنح الشعر ملمساً ناعماً ومظهراً لامعاً كما أنه يساعد في تعزيز مرونة فروة الرأس.

في الخلاط الكهربائي، ضعي نصف كوب من عصير الزنجبيل وأضيفي إليه كوباً من زيت السمسم ودعي الخلاط يعمل إلى أن تحصلي على مزيج واحد متجانس. ضعي المزيج على شعرك المبلّل واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة. بإمكانك أن تستخدمي قبعة بلاستيكية لتغطية الشعر لنتيجة أفضل. اغسلي شعرك جيداً باستخدام الشامبو ذات التركيبة الناعمة.

عصير الزنجبيل لمرونة فروة الرأس



3- ماسك زيت السمسم والألوفيرا

يحتوي الألوفيرا على مكوّنات تساعد في ترطيب الشعر من جذوره وعلى مضادات للأكسدة تساعد في حمايته من العوامل الخارجية.

في قدر نظيف ضعي مقدار فنجان من جل الألوفيرا وأضيفي إليه المقدار نفسه من زيت السمسم واخلطيهما جيداً. ضعي القدر على نار خفيفة لمدة 5 دقائق فقط حتى يفتر، ووزعيه على شعرك المبلّل واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالشامبو ذات التركيبة الناعمة.