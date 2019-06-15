فوائد زبدة الشيا للشعر والوجه والجسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 01:42 مساءً - تحتوي زبدة الشيا على الكثير من الفوائد التي تعالج مختلف مشاكل الشعر وبشرة الوجه والجسم، حتى أصبحت المكون الجمالي الطبيعي الأول من دون منازع. كما أنها تدخل في تركيبة الكثير من منتجات العناية بالشعر والبشرة.

انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى فوائد زبدة الشيا للجسم والوجه والشعر وطريقة استخدامها.

زبدة الشيا



زبدة الشيا للشعر

تفيد زبدةالشيا للشعر كثيراً، فهي تغذي فروة الرأس وترطب خصلات الشعر، فضلاً أنها تخلص الشعر من القشرة المزعجة، وتوفر الحماية اللازمة للشعر من الظروف الطبيعية القاسية، بخاصة الرطوبة والهواء والبرد الشديد. وللحصول على شعر وفروة رأس صحيين والتخلص من كافة المشاكل التي يعانيان منها، ليس عليك سوى تسخين كمية كافية من زبدة الشيا وتدليك شعرك وفروة رأسك بها، وتركها مدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

زبدة الشيا للشعر

زبدة الشيا لبشرة الوجه

بإمكانك استخدام زبدة الشيا لمعالجة الكثير من مشاكل بشرة الوجه، فهي تحميها من أشعة الشمس الضارة، تكافح شيخوختها، تحفز إنتاج الكولاجين فيها، فضلاً عن أن الفيتامينات الموجودة فيها تزيد من مرونة البشرة ونضارتها وإشراقها. كذلك، ترطب زبدة الشيا الشفاه وتحميها من التشقق، وتقضي على الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين، ناهيك عن أنها تنظف البشرة من آثار المكياج والشوائب، وتوحّد لونها.

ولمكافحة شيخوخة البشرة، اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا مع ملعقتين من السمسم، من ثم طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة ربع ساعة، بعدها اغسلي وجهك جيداً. أما لتنعيم الشفاه وبشرة الوجه، اخلطي كمية مناسبة من زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو، ودلكي بالخليط شفاهك وبشرة وجهك لبعض الوقت.

فوائد زبدة الشيا للبشرة



زبدة الشيا لبشرة الجسم

تساعد زبدةالشيا في ترطيب بشرة الجسم، تقلل من السيلوليت والندبات الظاهرة على البشرة، كما أنها تعمل كمضاد للحكة والاحمرار والتهاباتالجلد. إضافة الى ذلك، تعد زبدة الشيا علاجاً فعالاً لتشقق القدمين، فمجرد دهنهما بها وارتداء الجوارب لبعض الوقت، ستحصلين على قدمين ناعمتين كالحرير. ناهيك عن أنها تجعل بشرة جسمك ناصعة البياض، إذ يكفي أن تمزجي كميات متساوية من زبدة الشيا وزيت جوز الهند وزيت اللوز، ومن ثم فرك بشرة جسمك بالخليط لبعض الوقت، لا سيما المناطق الداكنة. ولنتائج فعالة، كرري هذه الوصفة مرات عدة في الأسبوع.

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