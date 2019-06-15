الارشيف / لايف ستايل

تسريحات ناعمة بالضفائر للمناسبات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 01:42 مساءً - من الجميل أن تعتمدي تسريحات ناعمة بالضفائر للمناسبات سواء كان شعرك قصير أم طويل. ليس هنالك أجمل وأكثر كلاسيكية من ضفائر الشعر، التي تمنحكِ مظهراً عملياً وأنيقاً ومرتباً، كما تعمل على إضفاء لمسة ربيعية ناعمة على إطلالتكِ.


احرصي دوماً على نظافة شعركِ وتسريحه بعناية وتقويته، ليكون قادراً على تطبيق الضفائر عليه، بأشكالها كافة الفرنسية والأفريقية والناعمة والضخمة، وبغضّ النظر عن نوع شعركِ وطبيعته.

تسريحات ضفائر للمناسات
تسريحات ضفائر للمناسات


ضفائر للشعر القصير

للشعر القصير رونقه، كما أنه غير عصيّ على الضفائر، بل بوسعكِ فعل هذا من خلال ضفائر صغيرة تنسدل على جانبي الوجه أو تُعقَف للخلف. بوسعكِ اختيار حجم الضفائر وعددها، بحسب نوع شعركِ.

ضفائر للشعر القصير
ضفائر  للشعر القصير

ضفائر للشعر الطويل


للشعر الطويل تفاصيله الكثيرة، التي تمنح الضفائر فرصة كبيرة للتألق سواءً كان حجمها كبيراً أو صغيراً، وبغضّ النظر عن نوع الشعر، سواءً كان ناعماً أو خشنا.ً

ضفائر للشعر الطويل
ضفائر للشعر الطويل



شاهدي صور تسريحات ناعمة بالضفائر للمناسبات

Advertisements

 

تابعي أيضاً:

تسريحات شعر ناعمة للجامعة... تألقي بها

تسريحات شعر مرفوعة ناعمة من وحي النجمات

تسريحات شعر أخت العروس يجب أن تكون ناعمة!

   
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسريحات ناعمة بالضفائر للمناسبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا