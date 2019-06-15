كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 01:42 مساءً - من الجميل أن تعتمدي تسريحات ناعمة بالضفائر للمناسبات سواء كان شعرك قصير أم طويل. ليس هنالك أجمل وأكثر كلاسيكية من ضفائر الشعر، التي تمنحكِ مظهراً عملياً وأنيقاً ومرتباً، كما تعمل على إضفاء لمسة ربيعية ناعمة على إطلالتكِ.



احرصي دوماً على نظافة شعركِ وتسريحه بعناية وتقويته، ليكون قادراً على تطبيق الضفائر عليه، بأشكالها كافة الفرنسية والأفريقية والناعمة والضخمة، وبغضّ النظر عن نوع شعركِ وطبيعته.

تسريحات ضفائر للمناسات



ضفائر للشعر القصير

للشعر القصير رونقه، كما أنه غير عصيّ على الضفائر، بل بوسعكِ فعل هذا من خلال ضفائر صغيرة تنسدل على جانبي الوجه أو تُعقَف للخلف. بوسعكِ اختيار حجم الضفائر وعددها، بحسب نوع شعركِ.

ضفائر للشعر القصير

ضفائر للشعر الطويل



للشعر الطويل تفاصيله الكثيرة، التي تمنح الضفائر فرصة كبيرة للتألق سواءً كان حجمها كبيراً أو صغيراً، وبغضّ النظر عن نوع الشعر، سواءً كان ناعماً أو خشنا.ً

ضفائر للشعر الطويل





شاهدي صور تسريحات ناعمة بالضفائر للمناسبات

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