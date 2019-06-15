فساتين فاليري أبو شقرا لمناسبة إعلان خطوبتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 01:42 مساءً - أعلنت الممثلة ومقدمة البرامج وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا منذ أيام، عن خطوبتها، وقد اختارت لهذه المناسبة فستانًا بتصميم ناعم تألقت به، ومن المعروف عن فاليري اطلالاتها المميزة في الموضة ولا سيّما من الفساتين التي تختارها بعناية، بشكل يتناسب مع ذوقها ومع سنها الشابة، واليوم ولمناسبة خطوبتها اخترنا بالصور مجموعة من أجمل فساتين السهرة التي تألقت بها في الفترة الماضية، بما فيها فستان خطوبتها الناعم.



فاليري أبو شقرا في فستان ناعم في حفل خطوبتها:



تألقت فاليري أبو شقرا في حفل خطوبتها في فستان بتصميم جمع بين الأناقة والعصرية باللون البنفسجي الهادئ، حمل توقيع دار “دافيد كوما” David Koma، قصته ضيقة ومحدد الخصر، وأطراف أكمامه كما التنورة من الأسفل مزينة بالكشكش الناعم، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ مزينًا بحبات براقة من الكريستال، وبعض المجوهرات الناعمة.

فاليري أبو شقرا في فستان ناعم في حفل خطوبتها







فستان مميز من إيلي صعب تألقت به فاليري أبو شقرا:



كذلك كنا قد شاهدناها في إحدى المناسبات، وقد اختارت فستانًا من “إيلي صعب” Elie Saab بتصميم مبتكر ومميز، حيث يبدو وكأنه مؤلف من قطعتين، الأولى فستان قصير براق من الترتر الملون على شكل خطوط عرضية، ومن فوقه ما يشبه التنورة الكلوش المصنوعة من التول باللون الأسود.

فستان مميز من إيلي صعب تألقت به فاليري أبو شقرا







فستان ناعم من ديور اختارته فاليري أبو شقرا:



تميل فاليري أبو شقرا دائمًا لاختيار موديلات الفساتين الناعمة، مثل هذا الفستان الذي اختارته من دار “ديور” Dior والمصنوع من قماش الدانتيل باللون البيج الفاتح، بقصة أكمام طويلة وتنورة منسدلة، وقد نسقت معه شنطة يد باللون الأزرق من الدار أيضًا، وبعض المجوهرات الذهبية.

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فستان ناعم من ديور اختارته فاليري أبو شقرا





شاهدي أجمل فساتين فاليري أبو شقرا لمناسبة خطوبتها، واختاري الفستان الأجمل برأيِك.

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