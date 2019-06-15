شاهدي أكثر إطلالات ياسمين صبري أناقة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 01:42 مساءً - تمكنت النجمة المصرية ياسمين صبري من إثبات نفسها بوقت خيالي، كنجمة من نجمات الصف الأول في مصر، وفي سياق متوازن مع موهبتها الفنية، تتمتع النجمة بموهبة لافتة أيضًا في مجال عالم الموضة والأزياء، إذ إنها دائمًا ما تكون غاية في الأناقة حتى في اطلالاتها اليومية.
ياسمين صبري في فساتين سهرة
تجمع بين الأناقة والبساطة
واللافت في اطلالات ياسمين صبري، أنها تجمع بين الأناقة والبساطة، كما أنها حتى لو اختارت اطلالات مكررة تساعدها قوامها، فهي تحرص على أن تبرز الاطلالة بشكل مميز مهما كانت بسيطة أو مكررة، لتبدو في غاية الأناقة.
شاهدوا أكثر اطلالات الفنانة ياسمين صبري أناقة
إطلالات ياسمين صبري .. أنوثة بالخط العريض
الإطلالة الرسمية
غالبًا ما تختار النجمة المصرية ياسمين صبري الفساتين الطويلة في المناسبات والمهرجانات، منها البراقة والمخمل، وعلى الرغم من أنها اطلالات اعتمدتها الكثير من النجمات إلا أنّ ياسمين بدت أكثر أناقة وتألقًا من غيرها.
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الإطلالة اليومية
لا تقلّ الاطلالات اليومية عند ياسمين صبري أناقة، عن اطلالاتها على السجادة الحمراء، فهي تنوع بين الرياضي والعملي والعصري، الجينز والفساتين المتوسطة الطول.
موديلات فساتين مخمل على طريقة النجمات
البليزر
نظرة واحدة على صفحات ياسمين صبري في وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر لنا أنّ النجمة من عشاق ارتداء البليزر.
وقد استخدمتها بشتى أنواع الاطلالات الرسمية واليومية، ما أظهر أناقتها بشكل لافت.
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