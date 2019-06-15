درجات حجابات ملونة موضة هذا الصيف أساسية في خزانتِك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 01:42 مساءً - ألوان الحجابات هذا الموسم صارت متعددة ومختلفة، ولكي تكوني باطلالة آخر موضة، هناك بعض الدرجات الأساسية التي يمكنكِ اعتمادها، استوحيناها لكِ من خيارات مدونات الموضة، يفضل أن تكون بخزانتكِ هذا الموسم، لاطلالة عصرية.

10 صور من فاطمة حسام تلهمكِ إطلالات مميزة بألوان النود الدارجة



الحجاب بألوان الروز الناعمة

آسيا



عاد هذا اللون بقوة بموسم صيف 2019، بعد أن اختفى قليلًا، لسيطرة اللون الأبيض على ألوان لفات الطرح، اعتمدته أكثر من مرة الفاشينيستا آسيا، مع التوربان، بدرجة الروز الناعمة، ولفتنا تنسيقها لدبابيس الشعر اللؤلؤلية التي زادت مظهرها جمالًا.

لفات حجاب باللون الأبيض على طريقة مدونات الخليج



الحجاب الأبيض مازال مسيطرًا

حنين الصيفي

الحجاب باللون الأبيض يبدو أنه سيظل مسيطرًا على ألوان الموضة للفات الطرح، تحديدًا بالخليج العربي، ركزت عليه الكثير من الفاشينيستات الخليجيات، كالمدونة حنين الصيفي، ومرمر محمد، نسقيه مع العبايات السوداء، والتايور بألوان النود.

آخر صيحات موضة صيف 2019 من الفاشينيستا



الحجاب بدرجات البيج والبني

سهر فؤاد



هذا اللون من الحجاب، المميز به أنه مناسب لكل ألوان البشرة، من الممكن أن تنسقيه مع البدلة بالألوان الفاقعة، أو الاطلالات الحيادية باللون الأبيض، كهذا اللوك من سهر فؤاد، أو نسقيه مع الفساتين الصيفية بالألوان الخردلية، لاطلالة مميزة على الشاطىء.

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إطلالات كاجوال نهارية من المدونة سينا سيفير



الحجاب الملون بدرجات متداخلة

فاطمة حسام





الحجاب التركي والذي عادةً ما يكون من الساتان المخملي، مناسب لكِ إذا كنتِ ترغبين في الحصول على اطلالة سيمي كاجوال، كاطلالة مروة حسن بالحجاب الملون مع الجاكيت الجينز، والبنطلون عالي الخصر.

أو اعتمديه مع طبعات الورود كالتي اعتمدتها الفاشينيستا فاطيمة، لاطلالة نهارية مفعمة بالحيوية مناسبة لأجواء الصيف المنعشة.

تنانير طويلة محتشمة للمحجبات من انستقرام



الحجاب بالألوان الداكنة

مروة حسن

بالرغم من أنّ هذه الألوان ليست دارجة بشكل كبير هذا الموسم، إلا أنه يمكنكِ اعتماد الدرجات الداكنة من ألوان النود الرائجة، كاللون البنفسجي المتدرج من الأرجواني الفاتح، على سبيل المثال، الذي نسقته حنين الصيفي مع بلوزة ملونة، وبنطلون أبيض فاتح، لاطلالة ملونة من كل الدرجات، وبالوقت نفسه لم تبدُ قاتمة للغاية.

للمحجبة أنسب إطلالات الشاطىء بعطلتك الصيفية





بهذا الألبوم إليكِ صور درجات حجابات ملونة موضة هذا الصيف أساسية في خزانتِك.