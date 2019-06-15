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دخلت السيدات السويسريات في حالة من الإضراب عن العمل ونزلن الشوارع، وذلك للمطالبة بمعاملاتهن بشكل متساو مع الرجال.
وكانت النقابات العمالية نظمت، بالأمس، هذه الاحتجاجات بعد 3 عقود تقريبًا من إضراب الشهير الذي ساد البلاد في العام 1991، وطالبن من خلاله تجسيد مادة دستورية حول المساواة بين الجنسين على أرض الواقع، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".
وأكدت المتظاهرات عن وجود معاملات غير متساوية بالنسبة لمقارنتهن مع الرجال، وتكسب النساء في المتوسط 20% أقل من الرجال.
وكان التظاهرات بدأت بعدما دقت أجراس العديد من الكنائس لتعلن عن بداية الإضراب، فيما تجمعت نساء لإجراء لـ"إحراق رمزي" لعدد من الأغراض من بينها حمالات صدر وربطات عنق.
بينما أوقف البرلمان في برن سير جلسته العامة صباح الجمعة لمدة 15 دقيقة، ونشر وزير الشؤون الداخلية ألان بيرسيه، مقطع فيديو صامت لتسليط الضوء على المشاكل التي تواجهها النساء في سويسرا.
وسلمت النساء المضربات عريضة إلى البرلمان تدعو إلى خفض قيمة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتجات المتعلقة بالاحتياجات الصحية النسائية.
ويذكر أن العديد من النساء والرجال الذين يدعمون هذا التحرك اختاروا ارتداء ملابس أرجوانية فاقعة هذا اليوم، باعتباره اللون الرمزي للحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر "حرق حمالات الصدر" وسيلة جديدة لسيدات سويسرا للتعبير عن مطالبهن بالمساواة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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