فتاة تتسبب في مقتل خطيبها.. "خدت الشبكة من العريس الأول اديتها للتاني"

أجواء من الحزن تسيطر على 3 عائلات بمدينة دمنهور، بعد أن انهى شاب عشريني خطبته من شابة لتُخطب لآخر من المنطقة نفسها، ليقع بعدها شجارا بين عائلتي العريس السابق والحالي، تؤدي لوفاة "الخطيب" الأول بسلاح أبيض، وتتحرك قوة من قسم الدخيلة بتحرير محضر برقم 15633 جنح الدخيلة، بتاريخ 10-6-2019.

تفاصيل الواقعة الدموية، يرويها "عمر جوهر" محامي المجني عليه لـ "هُن"، قائلًا: "إن فتاة عشرينة من كبرى عائلات مدينة دمنهور، خًطبت لشاب عشريني، لينتهي ارتباطهما بعد عام واحد، دون رد الشبكة لصاحبها، وبعد عدة أشهر خطبت منار من شاب آخر بالشبكة نفسها، فتفاجئ بطلب خطيبها السابق بشبكته، وتحدث مشاجرة بينهم، فتحرض الفتاة شقيقها وخطيبها الحالي على التخلص من الخطيب السابق للفوز بالشبكة، وبالفعل نشبت المشاجرة بينهم باستخدام "سلاح أبيض"، وتم طعنة بعدة طعنات ليفارق الحياة".

وفي هذا السياق ، أكد، "جوهر" أن الفتاة حدثت لها صدمة كبيرة مما حدث، ووصلت لحالة انهيار، بعدما تدمرت حياتها وتم القبض على شقيقها وعريسها، قائلًا :"فرحى باظ ومش هلبس الفستان الأبيض".

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