عروس تلزم أصدقائها بشروط صارمة لحضور حفل زفافها: ممنوع الوشم

قررت عروس أسترالية، أن تضع ضوابط لأصدقائها لحضور حفل زفافها، حيث تحكمت في شكل من سيحضرون زفافها وملابسهم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور"، أصيبت إحدى صديقات العروس بصدمة كبيرة، وذلك بعدما تلقت رسائل نصية من صديقتها العروس تطلب فيها إخفاء وشمها وإصلاح شعرها وإلا سيتم حرمانها من حضور الحفل.

كما طلبت منها ارتداء فستان طويل بأكمام، وصبغ شعرها بلون آخر، وأصرت العروس على تغيير شكلها، موضحة أنها إن لم تقم بذلك سوف تفسد صور الزفاف، ولذا عليها ألا تحضر الحفل إن لم تقم بذلك.

وبررت العروس موقفها أن مظهرها سوف يفسد حفل الزفاف ويتعارض معه، وردت الفتاة التي تدعى "كوين"، على الرسالة قائلة: "الزفاف في الصيف لذلك لست متأكدة من أنني قد أرتدي فستانا أو سترة طويلة الأكمام، أنا أشعر بالحر حقا، أعتقد أنني لا يمكنني فعل ذلك إذا كان اليوم حارا، كما أنني لا أستطيع صبغ شعري ولكن يمكننا البحث عن خيارات له".

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وردت العروس أنها تعلم أن الجو حارًا، ولكن يمكنها تحمل الحرارة ليوم واحد من أجلها، وأن لم تفعل ذلك فعليها عدم الحضور لحفل الزفاف، وهددتها قائلة: "إذا حضرتٍ إلى الحفل والوشم ظاهرا للجميع فلن يسمح لك بالدخول".

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