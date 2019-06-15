دراسة: أطفال الوالدين المطلقين أكثر عرضة لزيادة الوزن

أكدت نتائج دراسة حديثة نشرتها مجلة "مجلة الديموجرافيا"، أن أطفال الوالدين المطلقين هم أكثر عرضة لزيادة الوزن، وجاء ذلك بعد تتبع مؤشر كتلة الجسم لنحو 7500 طفل، قبل عيد ميلادهم الأول وحتى بلوغهم 11 عامًا.

واتضح من خلال الدراسة إن أطفال أولياء الأمور المنفصلين هم أكثر عرضة لتناول الطعام بشكل غير صحى، لأنه لا يوجد وقت للآباء والأمهات لإعداد وجبات صحية لهم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وسجلت الدراسة أول مؤشر لكتلة الجسم عندما بلغ عمر الأطفال 9 أشهر، مع تكرار العملية في سن الثالثة والخامسة والسابعة والحادية عشرة والرابعة عشرة.

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وأوضح الباحثون أن الوالدين المطلقين لديهما وقتا أقل لمراقبة جداول الأكل، وهما أكثر عرضة لتقديم الطعام الجاهز لأطفالهما أو الوجبات المصنعة.

وانتهت الدراسة أن نحو خمس الأطفال شهدوا انفصال أولياء أمورهم، مع انحراف مؤشر كتلة الجسم لديهم بشكل كبير.

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