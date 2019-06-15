المصمم الإماراتي خالد القاسمي يقدم جديد الموضة في "أسبوع لندن"

ما زال المصمم الإماراتي، خالد بن سلطان القاسمي، صاحب الاسم العربي الوحيد الذي يشارك في فعاليات أسبوع لندن للأزياء الرجالية، الذي امتد مؤخراً على 3 أيام، وقدم جديد الموضة الرجالية لربيع وصيف 2020.

وهي ليست المرة الأولى التي تشارك فيها علامة Qasimi بأسبوع لندن للموضة. فقد سبق أن رصدنا مشاركتها في عروض العام 2018 من خلال تصاميم جمعت بين اللمسات الشرقية والقصات الغربية بأسلوب شبابي عصري.

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من أسلوب حياة البدو الرُحل استوحى القاسمي لمسات أضافها إلى تصاميمه الجديدة، ولكنه قدمها بما يتناسب مع أسلوب حياة الرجل العصري الذي يسكن في المدينة ويجوب الكرة الأرضية بأكثر وسائل التنقل تطوراً. وقد جاءت أزياؤه خفيفة، وعملية، وتصلح لأوقات الراحة والعطلات.

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اللمسات العسكرية خيمت على العديد من إطلالات هذه المجموعة، وقد تجلت في الطبعات، والقصات، والتفاصيل التي أُضيفت إلى الأزياء. كما ركز المصمم على استعمال الألوان الحيادية المستوحاة من عالم الصحراء، بالإضافة إلى الأسود، والكحلي، والأخضر العسكري، والأزرق بتدرجاته المختلفة.

الطابع الرياضي أضفى لمساته على جميع أزياء هذه المجموعة. وتجلت تفاصيله في السترات، والسراويل، والقمصان الواسعة، والبنطلونات الجلدية. وقد وضع العديد من العارضين على رؤوسهم قبعات ترافقت مع أغطية للرأس، كما رصدنا في العرض مشاركة بعض العارضات اللواتي ارتدين أزياءً مستوحاة من عالم الموضة الرجالية.

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