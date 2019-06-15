ينصح عادًة خبراء التغذية بممارسة التمرينات الرياضية، بشكل مستمر، لتنشيط الدورة الدموية، وضبط الجسم، حتى الوصول للقوام الممشوق والرياضي. ويفضل اتباع بعض النصائح والعادات عقب ممارسة التمرينات، للاستفادة منها بشكل كبير. ويرصد "هُن" خطوات يجب تتبعيها عقب التمرين: الاستحمام: يفضل الاستحمام عقب التمرين مباشرة، لتوسيع الأوعية الدموية، وتقلل حِدة الشعور بالألم. Advertisements تناول البروتينات: تحتاج العضلات عادًة لتناول البروتينات، لتوفير الأحماض الأمينية، لبناء العضلات، لذا يفضل تناولها عقب اداء التمرينات الرياضية. الاسترخاء: يحتاج الجسم للاسترجاء عقب ممارسة التمارين، لتنشيط الدورة الدموية، والراحة من الإرهاق. تدليك الجسم: يعمل التدليك على استرخاء العضلات، وتنشيط الدورة الدموية. اليوجا: تساعد اليوجا على صفاء الذهن والفكر، فضلًا عن الاسترخاء، لذا احرصي على ممارستها عقب التمرينات. ​

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