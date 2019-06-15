يؤثر على العظام.. 6 أضرار من ارتداء الكعب العالي

تفضل الكثير من الفتيات ارتداء الحذاء ذو الكعب العالي، فهي ترى بأنه يعطيها مظهر أنيق وجذاب، لكن تجهل البعض بأن الكعب العالي له تأثير سلبي على العظام.

فذكر أخصائي العظام من معهد تقويم العظام البريطاني الدكتور تيم أليرديس، بأن الكعب العالي يلحق بأضرار كثيرة للقدمين والعظام، ويسبب ذلك مشاكل كثيرة بداية من إصبع القدم الكبير وحتى العمود الفقري.

وبحسب حديث "أليرديس" مع موقع "مترو" البريطاني، وضع المشاكل التي تضر العظام بسبب الكعب العالي:

1- تورم إصبع القدم الكبير وتصلبه نتيجة للضغط المطبق عليه من ثقل الجسم.

2- مشاكل في عضلات الساق، كالتشنج أو الشد العضلي.

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3- تصلب أنسجة الجسم وتشنجها.

4- نشوء البقع الصلبة على جلد أسفل القدم.

5- التهاب المفاصل الشديد.

6- هشاشية العظام وترققها.

ونصح "أليرديس" بضرورة الحصول على قسط راحة عند ارتداء الكعب العالي، وأيضًا عمل العلاجاتا لمنزلية مثل تدليك الجزء السفلي من القدمين، والحصول على حمام ساخن أو نقع القدمين في الماء الساخن لمنحهما الفرصة للاسترخاء ثانية.

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