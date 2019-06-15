بالصور| زفاف محمد ممدوح وروزالين البية في "قابيل"

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نشرت الفنانة الشابة روزالين البيه، عِدة صور لجلسة تصوير مشهد زفاف، جمع بينها وبين الفنان محمد ممدوح، في إطار مشاركتهما بمسلسل "قابيل" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.
وظهرت "البيه" مرتدية فستان زفاف أبيض، منفوش، ومزين بالفصوص، مع تسريحة رقيقة، وطرحة شيفون طويلة.
في حين ظهر "ممدوح" ببدلة أنيقة خلال الجلسة.
وتفاعل متابعو روزالين مع الصور، وتساءلوا عن وجود جزء ثانِ من العمل، خاصة أن المشهد لم يظهر خلال حلقات المسلسل.
وكانت "روزالين" ظهرت رفقة "ممدوح" خلال العمل، حيث أدت دور زوجته، التي قُتلت على يد أحد أعدائه، ليظهر طيفها له خلال العمل.
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