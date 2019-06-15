طريقة عمل الستيك بصوص البني

جددي في أطباق اللحوم المقدمة لأسرتك، وحضري الستيك بصوص البني، وقدميه مع الأرز الأبيض والسلطات، وإليكِ الطريقة:

المكونات:

شرائح لحم

مشروم مقطع

بصلة مفرومة

زيت

"شوربة" مرق لحم

دقيق

ملح -فلفل

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طريقة تحضير ستيك بصوص البني:

تبلي شرائح اللحم بالملح والفلفل.

غطي اللحم بالدقيق، ثم شوحيه في الزيت، لبضع دقائق.

ارفعي اللحم من الزيت، وأضيفي البصل، ثم الدقيق، والمرقة وقلبيهما جيدًا.

ضعي المشروم للخليط، ومن ثم اللحم، وارفعيها عند النضج.

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